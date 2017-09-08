В Тверской области на автодороге, ведущей к озеру Селигер, завершается укладка асфальтобетона

В 2017 году в программу дорожных работ Тверской области были включены автомобильные дороги, ведущие к основным туристическим зонам тверского региона: туристско-рекреационному кластеру «Верхневолжский», озеру Селигер, Рыбинскому и Угличскому водохранилищам. Задачу привести в порядок трассы туристических направлений поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Всё сейчас упирается в развитие дорог. Как только они будут, начнет активно развиваться и придорожная инфраструктура, и соответственно сервис», – обозначил условия развития туристической отрасли Игорь Руденя.

Одним из ведущих туристических маршрутов является автодорога Торжок – Осташков, которая вошла в перечень объектов ремонта на 2017 год. В настоящее время изношенное покрытие трассы восстанавливают на территории трех районов области – Торжокского, Кувшиновского и Осташковского. Работы ведутся на пяти участках общей протяженностью более 9,5 км.

Подрядной организацией ООО «СК ИнвестСтрой» уже завершается укладка асфальтобетонного покрытия. Одновременно выполняются работы по укреплению обочин и ремонту остановочных площадок и съездов. По окончании всех работ на объекте будет нанесена дорожная разметка.

Ранее в 2017 году после ремонта, начатого в 2016-м, были введены в эксплуатацию еще 18,7 км дороги Торжок – Осташков в Кувшиновском и Осташковском районах.

В 2017 году работы ведутся также на дорогах: Москва – Санкт-Петербург – Конаково – Иваньково, Осташков – Селижарово – Ржев, Москва – Рига – Андреаполь – Пено – Хитино, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец и других.



Пресс-служба Правительства Тверской области