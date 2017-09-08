Тверская область вошла в «Золотую лигу» регионов по развитию событийного туризма

Тверская область стала одним из 30 регионов, вошедших в «Золотую лигу» Национального рейтинга развития событийного туризма по итогам 2016 года. Результаты рейтинга были озвучены на международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017», в которой делегация Верхневолжья приняла активное участие.

Событийный туризм — одно из приоритетных направлений развития отрасли в Тверской области.

«Туризм – это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона, созданию комплексных туристических продуктов», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В общем списке Национального рейтинга развития событийного туризма Тверская область заняла 28 строчку, войдя в «Золотую лигу» из 30 лучших регионов.

В экспертный совет рейтинга вошли топ-менеджеры крупнейших компаний-туроператоров России, представители науки и образования, руководители ассоциаций и объединений туриндустрии, профильных изданий. Они оценили 83 субъекта РФ по разным критериям. Это количество проведённых региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристических событий, число площадок и участников этих мероприятий, динамика развития событийного календаря региона и другие показатели.

Как отмечают организаторы, рейтинговая сетка — это индикатор эффективности работы территорий в сфере событийного туризма, а также стимул для субъектов по сохранению и повышению позиций в рейтинге следующего года.Справочно: Событийный туризм в Тверской области представлен как традиционными мероприятиями, так и новыми направлениями. Популярность у жителей и гостей региона уже завоевали гастрономические фестивали «Селигерский рыбник» и «У Пожарского в Торжке…», фестивали исторической реконструкции «Былинный берег», «Тверская застава», «Княжество Тверское», фестиваль карельской культуры «Калитка», фестиваль экстремальных водных видов спорта и музыки «Русская волна», праздник «День русской деревни» в Ржевском районе, фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра» и многие другие.

В 2017 году впервые прошли этап всероссийских соревнований «Народная рыбалка» на льду Иваньковского водохранилища в Конаковском районе, а также фестиваль походной кухни в Калязинском районе. Одним из самых масштабных мероприятий в сфере событийного и паломнического туризма стало празднование 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Осташковском районе.



Пресс-служба Правительства Тверской области