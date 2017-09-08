Тверская область получила две награды международной туристской выставки «Отдых Leisure 2017»

В Москве завершилась 23-я международная туристская выставка «Отдых Leisure 2017», активное участие в работе которой приняла делегация Тверской области. По итогам события регион получил две международные награды: диплом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельского пирога «Калитка».

В рамках деловой программы выставки состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Тверской области с московским туроператором «Магазин путешествий», который формирует значительные турпотоки в регион, с крупнейшим в России этно-парком «Этномир». C компанией «РЖД Тур» обсуждалась возможность создания путевых аудиогидов izi.Travel по региону и для пассажиров поездов «Ласточка».

«У нас есть несколько проектов, один из них реализуется совместно с РЖД. Самый масштабный, по которому мы планируем подписать соглашение с компанией в ближайшее время — «Путешествуй на Ласточке». Это комплексный маршрут: из Москвы по единому билету можно приехать в Тверь, на автобусе путешествовать по региону, посетить музеи, и обратно на железнодорожном транспорте добраться до столицы», — отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам участие Верхневолжья в выставке «Отдых Leisure 2017».

На мероприятии достигнут ряд договоренностей в сфере развития гастрономического туризма и формирования межрегиональных туристических маршрутов. Рассматривались вопросы разработки концепции развития туризма в Калязине, реализации экскурсионно-образовательного проекта «Живые уроки».

Кроме того, на выставке был представлен Национальный рейтинг развития событийного туризма по итогам 2016 года. Тверская область вошла в число 30 лучших регионов «Золотой лиги» рейтинга.

Стенд Тверской области, оформленный в концепции «Губернский туризм», стал одним из самых ярких и популярных у гостей выставки. На стенде были организованы мастер-классы, дегустации хлебобулочных и кондитерских изделий, каши, чая от местных производителей, а также другие интерактивные программы. Свой туристический потенциал продемонстрировали районы и туристические компании региона.Мастер-класс по приготовлению традиционных тверских блюд на площадке Академии гастрономического туризма провёл уроженец Верхневолжья, историк русской кухни, шеф-повар Максим Сырников.

В выставке приняли участие туристско-ориентированные предприятия тверского региона: ОАО «Торжокские золотошвеи», ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Молочная здравница», «Знатные хлеба», отель «Звезда», загородный комплекс «Барская усадьба», ведущие туристические операторы, музеи и музейные объекты региона, а также администрации ряда районов Тверской области.

Справочно: «Отдых Leisure» — ведущая международная осенняя туристическая выставка в России и странах СНГ, которая проводится с 1995 года. Ежегодно событие собирает ведущих операторов, турагентства, отельеров, руководителей профильных органов власти для обмена опытом и создания деловых связей. Для регионов выставка является площадкой по презентации туристических возможностей территорий, продвижению на внутреннем и внешнем рынках.

Выставка «Отдых Leisure 2017» объединила более 670 участников из 64 стран и регионов России.



Пресс-служба Правительства Тверской области