В Верхневолжье пройдет I Тверской туристский форум

posted by Максим Малахов on пн, 09/25/2017 - 11:49

27 сентября во Всемирный день туризма в столице Верхневолжья пройдет I Тверской туристский форум. Представители власти, бизнеса, отраслевые эксперты в сфере туризма обсудят вопросы развития отрасли в регионе,  повышения туристического потенциала территории.
«Туризм – очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — считает Губернатор Игорь Руденя.
           На форуме будут работать несколько тематических секций. Одна из них посвящена повышению качества услуг в туристской сфере. Здесь участники смогут получить информацию о классификации отелей, аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, повышении квалификации работников индустрии туризма. На другой площадке будут обсуждаться вопросы создания конкурентоспособного турпродукта как основы туристской привлекательности области. Главное в этой работе -  иметь креативный подход к продвижению территории, авторские экскурсионные программы, учитывать потребности современных туристов. Отдельная секция будет посвящена отельному бизнесу.
        Также в рамках мероприятия состоится торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший в туризме».
В работе форума примут участие руководители Российской гостиничной ассоциации, гостиниц и отелей, туроператоры, сотрудники музеев и музейных объектов, экскурсоводы Тверской области.
       Справочно: Работа Тверской области по развитию туризма была высоко оценена на прошедшей в Москве 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017». Регион был отмечен двумя международными наградами: дипломом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельского пирога «Калитка». Также по итогам 2016 года Тверская область вошла в число 30 лучших регионов национального рейтинга развития событийного туризма.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области