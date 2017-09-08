В Верхневолжье пройдет I Тверской туристский форум

27 сентября во Всемирный день туризма в столице Верхневолжья пройдет I Тверской туристский форум. Представители власти, бизнеса, отраслевые эксперты в сфере туризма обсудят вопросы развития отрасли в регионе, повышения туристического потенциала территории.

«Туризм – очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — считает Губернатор Игорь Руденя.

На форуме будут работать несколько тематических секций. Одна из них посвящена повышению качества услуг в туристской сфере. Здесь участники смогут получить информацию о классификации отелей, аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, повышении квалификации работников индустрии туризма. На другой площадке будут обсуждаться вопросы создания конкурентоспособного турпродукта как основы туристской привлекательности области. Главное в этой работе - иметь креативный подход к продвижению территории, авторские экскурсионные программы, учитывать потребности современных туристов. Отдельная секция будет посвящена отельному бизнесу.

Также в рамках мероприятия состоится торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший в туризме».

В работе форума примут участие руководители Российской гостиничной ассоциации, гостиниц и отелей, туроператоры, сотрудники музеев и музейных объектов, экскурсоводы Тверской области.

Справочно: Работа Тверской области по развитию туризма была высоко оценена на прошедшей в Москве 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017». Регион был отмечен двумя международными наградами: дипломом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельского пирога «Калитка». Также по итогам 2016 года Тверская область вошла в число 30 лучших регионов национального рейтинга развития событийного туризма.



Пресс-служба Правительства Тверской области