Компания «Евродон» готовится к реализации в Тверской области инвестиционных проектов

22 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Евродон» Вадимом Ванеевым. Обсуждались перспективы реализации на территории Тверской области инвестиционных проектов по производству и переработке мяса индейки и утки.

«Реализация проекта, связанного с развитием сельского хозяйства, для нас имеет приоритетное значение. Мы готовы оказать поддержку инвесторам, которые готовы создавать в Тверской области активы, развивать свое производство. Один из таких проектов – компании «Евродон», - отметил Игорь Руденя.

«Евродон» с 2003 года реализует на территории Ростовской области масштабные инвестпроекты, крупнейший из которых – производство мяса индейки. По словам Вадима Ванеева, основные поставки продукции осуществляются в столичные регионы, поэтому компания заинтересована развивать производство вблизи от рынков сбыта.

«В Тверской области уникальные возможности. У вас рядом и Москва, и Санкт-Петербург. Инвестиции должны быть здесь», - считает Вадим Ванеев.

«Евродон» рассматривает возможность реализации в Тверской области нескольких инвестиционных проектов. Это создание комплексов по выращиванию утки (мощностью до 80 тыс. тонн мяса в год) и индейки (мощностью до 300 тыс. тонн мяса в год), строительство универсального мясоперерабатывающего комплекса, завода по производству комбикорма, инкубатории для индейки и утки мощностью до 16 и 20 млн яиц в год соответственно.

Реализация планов в полном объеме позволит создать в Тверской области более 8 тыс. новых рабочих мест и обеспечить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона около 870 млн рублей в год.

Предварительные договоренности о реализации компанией «Евродон» инвестиционных проектов в Тверской области была достигнута на встрече Игоря Рудени и Вадима Ванеева в мае 2017 года. По ее итогам были проработаны варианты размещения комплексов компании на территории Верхневолжья. По словам Вадима Ванеева, в ближайшее время компания определится с районами, где будут созданы предприятия.По итогам встречи было принято решение сформировать рабочую группу по реализации инвестиционных проектов ООО «Евродон», куда войдут представители компании, Правительства Тверской области, главы районов, в которых будут реализовываться проекты.

Справочно: «Евродон» занимает четверть российского рынка индейки.

Основными преимуществами компании является использование мировых технологий по выращиванию и переработке мяса индейки, кластерный подход к организации производства, развитая кормовая база, а также опыт реализации индейководческих проектов.

Общая площадь территории агрокомплекса компании в Ростовской области составляет более 1800 га. Реализация инвестпроекта позволила создать 6400 высокопроизводительных рабочих мест. По итогам 2016 года компания произвела 74,5 тыс тонн мяса индейки и 26 тыс тонн мяса утки.



Пресс-служба Правительства Тверской области