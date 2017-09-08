В Твери состоялся первый промышленный форум

22 сентября в Твери прошли мероприятия, приуроченные к Дню машиностроителя, который будет отмечаться в России 24 сентября. В ДК «Металлист» в Твери состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали представителей отрасли Верхневолжья. От имени Губернатора Игоря Рудени машиностроителей региона поздравил заместитель Председателя Правительства области Андрей Белоцерковский.

«Промышленный потенциал исторически задает темп социально-экономического развития Тверской области. Важнейшая задача — создать в регионе максимально комфортную среду для индустриальных проектов, которые обеспечивают техническое обновление и загрузку действующих предприятий, создание новых производств, дают дополнительные рабочие места и налоговые отчисления муниципальным образованиям. Именно на это нацелено формирование в Тверской области качественной системы поддержки реального сектора экономики», — отмечено в приветственном адресе Игоря Рудени.

По поручению Губернатора Андрей Белоцерковский вручил лучшим представителям машиностроительной отрасли Тверской области федеральные и региональные награды.

К профессиональному празднику впервые состоялся форум «Промышленность как драйвер экономического роста региона». Он призван расширить видение перспектив развития промышленного потенциала Верхневолжья, выработать конструктивные предложения в этой сфере. Эти вопросы представители региональных и федеральных органов власти, а также руководители предприятий обсудили на пленарном заседании.

В программе — проведение круглых столов по господдержке промышленности, созданию индустриальных и технопарков, повышению эффективности деятельности предприятий, обеспечению информационной безопасности, развитию транспортно-логистических сетей и другим темам.

На форуме награждены победители конкурса «Лучший экспортёр Верхневолжья» среди промышленных и торговых предприятий, а также производителей товаров народного потребления.Лучшим промышленным предприятием стала Научно-техническая геофизическая фирма «Керн». Первым среди торговых предприятий названа компания «Грилькофф». Среди производителей товаров народного потребления победу одержала компания «Валам».

На площадке перед ДК «Металлист» работала выставка продукции промышленности Верхневолжья. Представлены оборудование и техника, выпускаемые «Тверским вагоностроительным заводом», предприятиями «Электромеханика» (Ржев), «Марс» (Торжок), «Звезда» (Осташков), «СтанкоМашКомплекс» (Тверь), «Эксмаш» (Тверь), «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг» (Калининский район), Кимрским заводом теплового оборудования «Радиатор», Завидовским экспериментально-механическим заводом и другими предприятиями.