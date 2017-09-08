На тему дня

Ломать – не строить



Отшумели, отзвенели праздничные линейки в День знаний, и вслед за ними начались школьные будни, не для всех и не всегда такие радостные, как ожидалось…

В первую же неделю нового учебного года центральные телеканалы шокировали своих зрителей сюжетом о том, как девятиклассник подмосковной школы явился на уроки в школу с кухонным топориком и пневматическим ружьем, напал на учительницу, после чего открыл стрельбу. Напуганные одноклассники пытались спрятаться, трое учеников выпрыгнули в окна со второго этажа школы.

Примечательно, что в обсуждении случившегося преобладает мысль о том, что «ЧП в Ивантеевке должно послужить поводом для пересмотра мер безопасности в образовательных учреждениях». А чтобы подобное не повторилось, всем нам стоило бы задуматься об истоках трагедии, в частности, о том, что, выстраивая своё поведение, дети берут пример с окружающих их взрослых. То есть, любой неприглядный поступок может вернуться к нам, причем в разы усиленный подростковым максимализмом.

Какой же пример мы подаем своим детям? К сожалению, не всегда положительный. Взять хотя бы отношение к имуществу, которое «общее, а значит, ничьё». Как нам сообщили в управлении образования администрации Конаковского района, случаи преднамеренной порчи на территориях образовательных учреждений имеют место быть. Так, на прошлой неделе в одной из школ сломана камера наружного видеонаблюдения, в другой – исчезла часть недавно установленного ограждения. Очевидно, что, во-первых, это ослабляет меры безопасности в школах, а во-вторых, может вдохновить на подобные «подвиги» школьников, наблюдающих за происходящим. Поскольку не с лучшей стороны проявили себя именно взрослые. Одни в пьяном угаре способны раскурочить всё вокруг – хоть в своем дворе, хоть в школьном. Другие, суперхозяйственные и бережливые, тащат себе то, что, по их мнению, «плохо лежит»: проявляя чудеса изобретательности, они могут превратить новенькие секции школьной ограды из сетки рабицы в отличный забор на своем дачном участке.

Ломать – не строить, правду говорят,

Есть люди по натуре разрушители.

Слова их часто высоко парят,

Но в действиях своих они вредители!

Вы заметили, как в последнее время привычным стало словечко «антивандальный»? Появились антивандальные качели и детские площадки, антивандальные скамейки, фонари, стенды и другой антураж общественных мест… Откуда же у нас столько вандалов? Может быть, вслед за месячником безопасности дорожного движения, в ходе которого дети призывают взрослых соблюдать ПДД, нам пора объявлять антивандальный месячник?

По информации управления образования, в 2017 году на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Конаковского района из местного бюджета было выделено 23139331 рубль, из них на ремонт школ – 12776969 рублей, садов – 8300866 рублей, учреждений дополнительного образования детей – 2061496 рублей. В этот список были включены все 63 образовательных учреждения района, в основном им всем были выделены денежные средства на приобретение краски и мелких стройматериалов для выполнения работ собственными силами.

Отметим, что, помимо экономии средств, несомненным плюсом выполнения ремонтов собственными силами является бережное отношение к отремонтированному. Сделанное своими руками ломать никто не будет. Вот если бы наших доморощенных вандалов в качестве наказания заставить починить всё, ими поломанное!

А пока оценкой их действий занимаются компетентные органы, «Заря» призывает своих читателей не только бережно относиться к общественному имуществу, но и не проходить мимо, становясь свидетелями актов вандализма. Ибо с молчаливого согласия равнодушных совершается все зло на земле.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.