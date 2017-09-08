КРОСС НАЦИЙ-2017

Отличными результатами отметили конаковские

легкоатлеты Всероссийский день бега



«Кросс наций», который вот уже в четырнадцатый раз проводится на территории всей Российской Федерации, является самым массовым спортивным мероприятием нашей страны.

Его основная цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой и спортом. Всего в «Кроссе наций» три этапа – муниципальный, региональный и всероссийский, который проходит в Москве.

Муниципальный этап кросса прошел ровно неделю назад, 15 сентября, на трассе в конаковском бору. Более 300 школьников и студентов из большинства образовательных учреждений Конаковского района вышли на старт. С приветственным словом перед участниками выступила заместитель заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района Екатерина Хорина и главный судья соревнований Наталья Муравьева.

Длина трассы пробега варьировалась от полукилометра до 2 километров в зависимости от возраста участников и проходила по довольно пересеченной местности бора, изобиловавшей подъемами, спусками и крутыми поворотами. Всего было 8 возрастных категорий. В конце соревнований был также отдельный забег среди тренеров.

В результате первые места заняли (по порядку от самых маленьких, 1 - 3 класс до взрослых участников): Вероника Чекалкина (Конаково, 2 школа), Иван Шилов (Конаково, 1 школа), Анастасия Павлова (Конаково, 1 школа), Алексей Казанков (Конаково, гимназия № 5), Марьяна Игнатова (Конаково, 1 школа), Богдан Осипенко (Конаково, 7 школа), Анастасия Имамутдинова (Конаково, гимназия № 5), Егор Коротков (п. Новозавидовский, 1 школа), Дарья Петрова (Конаково, 1 школа), Айдар Исхаков (Конаково, 2 школа), Абдукаххор Кандаков (КЭК), Оксана Саломахина (Конаковский колледж) и среди мужчин старше 21 года первым стал Монир Шахабутдинов. У тренеров-преподавателей среди мужчин первым пересек финиш Михаил Суровцев из Радченко, у женщин – Дарья Рахманова.

А в воскресенье, 17 сентября, в областной столице прошел региональный этап, на который наш район выставил команду более ста человек! И ее члены заняли несколько первых и призовых мест. В пробеге приняли участие спортсмены из Конакова, Редкина, Вахонина и других поселений района.

Первое место среди семейных команд «Мама, папа и я» уже второй год подряд заняла спортивная семья Муравьевых из Конакова. Среди семей-дуэтов третье место заняла семья Ивановых из Вахонинского сельского поселения. Среди мужчин старшего возраста 2 место у Андрея Степанова. Среди женщин старшего возраста 3 место у Анны Черепановой. Также среди лиц с ограниченными возможностями успешно преодолела дистанцию семья Нечаевых. Особенно хочется отметить, что в целом очень хорошо выступили воспитанники ДЮСШ «Олимп» Конаковского района», многие из которых финишировали в первых рядах.

Максим МАЛАХОВ.

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