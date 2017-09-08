ВНИМАНИЕ, ПОДДЕЛЬНОЕ МАСЛО!

В начале мая в Управление Роспотребнадзора по Тверской области была направлена информация о выявлении в обороте масла сладко-сливочного «Крестьянского», несоленого, высшего сорта, жирностью 72,5%, с датой изготовления 27 февраля 2017 г. производства ООО «Омская заготовительная компания» (адрес производства: Омская область, Азовский Немецкий Национальный район, с. Гайф, ул. Школьная, д.6), не соответствующего требованиям нормативной документации. При проведении внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Омская заготовительная компания» было установлено, что в связи с предоставленными технологическими журналами выпуск вышеуказанной продукции в эту дату не осуществлялся. Более того, «Омская заготовительная компания» с 10 марта сего года не осуществляет производство продукции в связи с банкротством предприятия. Учитывая вышеизложенное, в случае выявления указанной продукции в обороте необходимо незамедлительно информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе.

Роспотребнадзор.



У ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

Конаковское общество охотников и рыболовов остается самой массовой в районе общественной организацией.

Сегодня в его рядах насчитывается около 800 членов, объединенных в 12 первичных коллективов.

В минувшую пятницу состоялась отчетно-выборная конференция общества. На ней был заслушан доклад председателя правления В.М.Дегаева о работе за прошедшие пять лет, которая единогласно была признана удовлетворительной. Затем делегаты избрали председателя правления на ближайшие пять лет. Им вновь стал В.М.Дегаев.



Управление Россельхознадзора информирует

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям напоминает, что с 1 января 2018 года предусмотрена выдача ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения исключительно в электронной форме. Оформление на бумажных носителях производиться не будет.

В настоящее время в Тверской области только 93 организации и индивидуальных предпринимателя обратились в Управление для получения доступа в ФГИС «Меркурий», что может создать ситуацию неизбежных конфликтов с законодательством со всеми вытекающими негативными последствиями для хозяйствующих субъектов Тверской области. Лицам, не зарегистрированным в ФГИС «Меркурий», будет невозможно оформить электронные сертификаты на поступающую продукцию. Поставки продуктов питания незарегистрированными поставщиками будут считаться незаконным оборотом животноводческой продукции и сырья.