МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Совещание с руководителями

образовательных учреждений



На прошлой неделе в администрации Конаковского района состоялось первое в новом учебном году совещание руководителей общеоб-разовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, где традиционно обсудили организационные вопросы, касающиеся нового образовательного года. Совещание было организовано управлением образования Конаковского района.

Об организации работы по пожарной безопасности в образовательных учреждениях района информацию довел Иван Смирнов - и.о. начальника ОНД и ПР по г. Конаково и Конаковскому району:

- Все учебные учреждения проверены на предмет пожарной безопасности, все замечания, которые были сделаны, устранены. Еще раз обращаю внимание руководителей учебных заведений на организацию и проведение дополнительных уроков или игр по пожарной безопасности.

Большое внимание было уделено вопросу организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, информации по которому довела Татьяна Кокорева - инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району:

- По итогам 2017 года на территории Конаковского района зарегистрировано 13 ДТП с участием детей и подростков, в которых 2 молодых человека погибли. Участники ДТП - дети, которые обучаются в наших образовательных учреждениях. В связи с этим прошу всех руководителей усилить меры профилактики дорожно-транспортного травматизма детей.

Ольга Булгакова - начальник управления образования Конаковского района - представила анализ данных по независимой оценке качества образовательных услуг. А также обозначила задачи перед образовательными учреждениями по повышению качества образовательных услуг. В ходе совещания был затронут вопрос о популяризации волонтерского движения в Конаковском районе, о котором подробно рассказала заместитель директора АУ МЦ «Иволга» Елена Смирнова.

О развитии комплекса ГТО среди обучающихся информацию довела Наталья Муравьева - заведующий отделением «Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО МБУ ДО «ДЮСШ» «Олимп». Наталья Махновская рассказала о перспективах развития сводного хора «Росинка 6+». В планах реализовать этот проект не только с детьми из старших групп детских садов, но и с первоклассниками.

Любовь Кулиева - сотрудник управления образования - довела информацию о государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. Новшеством может стать то, что ребятам необходимо будет сдать три обязательных экзамена: русский язык, математику и на выбор. Но точная информация по этому вопросу появится в январе 2018 года. Также Любовь Николаевна рассказала о некоторых результатах пересдачи экзаменов. Так за курс основной школы - 9 классов - на пересдачу отправлены 27 учеников. Математику сдавали 12 человек - 11 справились. Русский язык сдавали 6 человек, и все успешно. А в завершение совещания в торжественной обстановке вручили награды лучшим из лучших.

Ранее мы уже сообщали о том, что управлением образования Конаковского района проводился конкурс на «Лучший пришкольный участок». Жюри оценивали следующие критерии: уборка и содержание пришкольного участка; содержание зеленых насаждений; наличие на участке цветников, оригинальность их оформления; состояние тротуаров и ограждений территории; обустройство детских спортивных площадок, проявление творчества педагогов, родителей и детей, наличие на участке совместно изготовленных интересных поделок.

По результатам конкурса победу одержала МБОУ СОШ №8 г. Конаково. Директору школы вручили грамоту и сертификат на 100000 рублей на дальнейшее обустройство пришкольного участка.

Слово главе



На этой неделе нашим собеседником стал Виктор Цыганок - глава городского поселения поселок Радченко.

- Виктор Анатольевич, сколько лет вы работаете главой поселения и что за это время удалось сделать?

- В этой должности работаю уже два года, с октября 2015-го. Я не считаю, что за это время были реализованы грандиозные проекты. Мы просто выполняем свои полномочия и стараемся улучшить облик нашего поселения. Провели реставрацию памятника архитектуры - арки при въезде в поселок. Был осуществлен ямочный ремонт дорожного покрытия: 350 кв. м в прошлом году, 250 кв. м - в этом. Из бюджета поселения на эти цели в 2017 году было выделено 200 тыс. рублей. На данный момент на дороге, соединяющей Старое Мелково и Радченко, идет установка 8 столбов уличного освещения.

В Доме культуры был проведен капитальный ремонт вестибюля. По областной программе развития материально-технических баз Домов культуры приобретена техника общей стоимостью порядка 152 тысяч рублей (динамики, сабвуфер, экран).

Осуществили перевод трех многоквартирных домов (60 квартир) в турбазе «Верхневолжская» на индивидуальное поквартирное отопление.

- Что вы можете рассказать о поселении на сегодняшний день?

- В поселении 3 муниципальных образования: турбаза «Верхневолжская», п. Новомелково и п. Радченко, где проживают более 1800 человек.

На территории поселения работает Дом культуры, где функционируют кружки для детей, амбулатория, детский садик и школа. Активно развивается спорт по двум направлениям: гребля на байдарках и каноэ (тренер Михаил Суворовцев) и вольная борьба (тренер Алексей Овчинников). Ребята, которые занимаются в этих секциях, побеждают не только на чемпионатах России, но и на международных соревнованиях.

Также в поселении работают два швейных цеха, ООО «Техническая база», которое осуществляет очистку трудопроводов от внутренних отложений; ООО «Байкал», занимающееся производством насосов высокого давления для нефтяников и газовиков по российской технологи.

- Какие основные проблемы в поселении есть на сегодняшний день?

- Основная проблема в поселении – это устаревшие очистные сооружения, сети теплоснабжения и водоснабжения. Все эти объекты требуют капитального ремонта или модернизации.

- Что-то делается для решения этих проблем?

- Безусловно, мы стараемся решать эти проблемы, так как они жизненно важны для населения. По очистным: в 2016 году была разработана проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу. Также подготовлена конкурсная документация. В этом году решением правительства Москвы, в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Игорем Руденей и Сергеем Собяниным, на модернизацию очистных нашему поселению выделено 208 млн. рублей. Уже в этом году планируется начать ремонтные работы.

Что касается сетей водоснабжения и теплоснабжения, то нами подписаны два концессионных соглашения с ООО «Сервис Тверь» сроком на 10 лет, которое будет осуществлять текущий ремонт этих объектов.

- Виктор Анатольевич, расскажите о ваших планах на ближайшую перспективу.

- На данный момент мы проводим большую работу по подготовке документации для вступления в региональную программу «Формирование современной городской среды». Понимая необходимость и требования современности, будем стараться улучшать условия жизни граждан. По этой программе планируем обустроить дворовые территории и провести благоустройство мест общего пользования.

- Вы являетесь участником районной программы финансового оздоровления бюджетов поселения, есть ли какие-то результаты на сегодняшний день?

- В начале 2017 года мы приняли решение вступить в эту программу. И тут нужно отдать должное руководству района, которое полностью нас поддержало и оказало весомую помощь в разработке плана финансового оздоровления. Также из районного бюджета нам предоставлен межбюджетный трансферт на финансовое оздоровление в размере 1 миллиона рублей: 750 тысяч в этом году и 250 тысяч в следующем. Совместно разработан и согласован план мероприятий по финансовому оздоровлению. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что это работает. Сейчас по этому плану мероприятий мы ведем активную работу с неплательщиками налогов. И за это короткое время в бюджет поселения поступило порядка 100 тысяч рублей. Честно сказать, изначально даже не думали, что получим такой эффект.

Хотелось бы выразить благодарность администрации Конаковского района за понимание и поддержку. А мы, в свою очередь, и дальше будем работать над финансовым оздоровлением бюджета и над созданием благоприятных условий для жизни населения.

С днем рождения, Городня!



В минувшую субботу жители Городенского сельского поселения отметили день рождения своего родного села Городня. Весь день в поселке царила праздничная и добрая атмосфера.

Самые сильные и смелые попытали свои силы в соревнованиях по волейболу, мини-футболу и армреслингу. Для детей была проведена викторина «Экологический квест». Весь день в поселении работали различные выставки. Посетители могли увидеть различные картины, куклы-обереги, поделки из растений. Важно отметить, что все представленные работы сделаны руками местных жителей, что очень отрадно. Ведь в такие моменты понимаешь, что конаковская земля полна талантами.

Конечно же, в этот праздничный день жителей и гостей поселения приехали поздравить почетные гости: Алексей Балфеткин - депутат Законодательного собрания Тверской области, и Людмила Козлова – глава Конаковского района. С пожеланиями мира, добра, благополучия и процветания они вручили благодарности городенцам, которые особо отличились в своей профессиональной и общественной деятельности. Среди награжденных: Екатерина Корнева – глава администрации Городенского с/п; Людмила Прядухина – директор МУП ЖКХ с. Городня; Татьяна Харламова – заведующая детским садом; Марина Новикова - учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Городня; Лариса Ерёмина - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Городня; Наталья Бражкина - учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Городня; Ирина Гнутова - старший воспитатель детского сада №1; Надежда Чернова - машинист по стирке белья и ремонту спецодежды д/с №1; Илья Жаровских - рабочий по обслуживанию здания д/с №1.

Ни один день рождения не проходит без подарка, так случилось и в этот раз. Людмила Козлова от имени депутатов и администрации Конаковского района вручила Екатерине Корневой сертификат на приобретение принтера для нужд поселения. Также и глава Городенской администрации не оставила жителей без подарка: в этом году было вручено три сертификата на ремонты многоквартирных домов по 100 тысяч рублей каждый.

Церемония награждения сменялась яркими и зажигательными выступлениями не только местных творческих коллективов, но и приглашенных. Всех жителей и гостей поселения порадовали Алексей Балфеткин; оршинский фольклорный ансамбль «Купалинка»; детская вокальная студия «Горошинка» и их руководитель Ольга Овчинникова из д.Мокшино; танцевальная группа «Фешэн»; ансамбль «Селяночка» и многие другие. А завершилось мероприятие, посвященное празднованию Дня села, веселой дискотекой.

Первое заседание Совета депутатов

2 созыва сельского поселения «Завидово»



18 сентября в сельском поселении «Завидово» состоялось первое установочное заседание Совета депутатов 2 созыва, на котором избрали главу поселения и разделили полномочия между депутатами.

В начале совещания выступил Сергей Фомченко – председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района:

- Постановлением избирательной комиссии от 11 сентября 2017 года выборы депутатов в с/п «Завидово» признаны состоявшимися и действительными. Поздравляю всех вновь избранных депутатов и желаю добрых дел на благо поселения.

Сергей Петрович торжественно вручил депутатам удостоверения.

Депутатов поздравила и глава Конаковского района Людмила Козлова:

- Очень приятно видеть в новом составе Совета депутатов тех людей, которые были избраны и ранее. Это говорит о высоком уровне доверия граждан как к власти, так и к депутатскому корпусу. Желаю вам успехов в работе, оптимизма и веры в то, что вы делаете, ведь ваша деятельность направлена на улучшение благосостояния населения. Поздравляю!

С поздравлениями к депутатам обратился Дмитрий Щурин - секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Конаковского района:

- Уважаемые депутаты, я искренне поздравляю вас! Те голоса, которые вы набрали, говорят об истинной признательности граждан, которую вам необходимо оправдать. Успехов и удачи.

В ходе заседания единогласным решением из числа депутатов главой сельского поселения «Завидово» был избран Дмитрий Константинович Окороков, который набрал максимальное количество голосов на выборах. Заместителем председателя Совета депутатов 2 созыва единогласным решением избрана Зинаида Дмитриевна Тетёркина. Секретарем Совета депутатов 2 созыва единогласным решением избрана Любовь Викторовна Тяжелова. Председателем контрольно-счетной комиссии муниципального образования с/п «Завидово» единогласно избрана Ирина Николаевна Смирнова. Также была создана депутатская фракция партии «Единая Россия», руководителем которой избран Александр Викторович Слепышев.

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Напомним, что выборы депутатов Совета депутатов проходили и в Юрьево-Девичьевском с/п. Уже в эту пятницу там состоится такое же установочное заседание, о котором мы расскажем в следующем выпуске.

Пресс-служба администрации Конаковского района