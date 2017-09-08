ПО КАРТЕ РАЙОНА

Редкино

Урожайная пора



В начале сентября наша центральная библиотека пригласила членов клуба «Собеседник» и всех желающих на праздник урожая «Щедрые дары осени». Всевозможные осенние блюда, букеты цветов и выращенные овощи посетители принесли с собой и представили на праздничный стол и выставки «Урожайная грядка» и «Осеннее разносолье». Работники библиотеки очень хотели, чтобы «урожайный» день запомнился, поэтому программа праздника была насыщенной.

Заведующая центральной библиотекой Юлия Михайловна Комкова и библиотекарь На-дежда Ивановна Кирилина рассказали, что Праздник урожая – это всемирный праздник. Его празднуют во всех странах мира. Праздник этот посвящён плодородию и семейному благополучию. Празднуется он, когда завершены полевые и садовые работы: жатва, вывоз хлеба, уборка льна, сбор овощей и фруктов. Собран урожай – значит, заложена основа благосостояния семьи на будущий год. Чем богаче урожай, тем лучше будет жить людям. Короче, как гласит русская пословица: «Пашем да сеем, хвастать не умеем, а урожай соберем».

Нынешнее лето теплом не баловало, но все-таки урожай и овощей, и фруктов собрали.

Добрые хозяюшки приготовили блюда из кабачков и баклажанов, разнообразные салаты из овощей, варенье и повидло из яблок, напекли пирогов и угощали друг друга на празднике, делясь рецептами. Дачницы показали мастерство кулинарного искусства. Приготовленные ими блюда поражали своим тонким вкусом и нежным ароматом. Лучшей выпечкой признали ванильный пирог с яблочно-ягодной начинкой Людмилы Николаевны Артамоновой и Эльвиры Алексеевны Рудаковой, шарлотки Веры Ивановны Замориной и Валентины Ивановны Самсоновой, овощную пиццу Раисы Владимировны Русаковой, яблочный джем Татьяны Сергеевны Спиридоновой. Из салатов особенно отметили ассорти, приготовленные Галиной Геннадьевной Яременко, На-деждой Петровной Харловой, Надеждой Ивановной Кузьминой. Ну а кабачковая икра была выше всяких похвал! Череда «сытных» конкурсов сменилась веселой программой «Садовод эрудит». Все вспоминали «садовые» пословицы и отгадывали «огородные» загадки. Затем с большим удовольствием и задором гости за чашкой ароматного травяного чая пели любимые песни под караоке.

Украшением праздника были стихотворения нашей любимой самодеятельной поэтессы Веры Ивановны Замориной о прекрасной осенней поре. По достоинству была оценена всеми красочная книжно-плодовая выставка «Урожайный калейдоскоп», на которой были представлены лучшие образцы овощей и фруктов гостей, а также литература нашей библиотеки по технологии их выращивания. Полюбовались в тот день и прекрасными цветами, поразившими неповторимостью и гармонией цвета. Шикарные букеты принесли наши цветоводы Юлия Михайловна Комкова и Раиса Владимировна Русакова.

Время пролетело незаметно, участники получили заряд хорошего настроения!

Лучший рецепт нашего праздника. Шарлотка:

мука, песок, сметана (по 1 стакану). 3 яблока, мелко нарезанные. Соль, корица на кончике ножа, 0,5 ч. ложки соды, погашенной уксусом. Все перемешать, дать 10 минут постоять. Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов. Вынуть корж и залить кремом. Крем: песок, какао, сливочное масло по 2 ст. ложки, сметана. Нагревать, помешивая до загустения. Приятного аппетита!

Ирина ПОСТНИКОВА, директор МУ «Редкинская ПЦБС».



Старое Мелково

Прощание с летом



Вот и закончились весёлые и интересные школьные каникулы. В августе Старомелковская сельская библиотека пригласила ребят на последние в этом году свои летние мероприятия.

Библиотекари провели экологическую акцию «Не бросайте нас!», посвящённую Международному дню бездомных животных. Ребята узнали об истории появления этой даты, прочитали стихотворения о бездомных четвероногих друзьях, познакомились с произведениями русских писателей по этой теме: «Кошкин дом» С. Маршака, «Кусака» Л. Андреева, «Беспризорная кошка» Б. Житкова. Дети услышали удивительные истории, когда бездомные животные кардинально меняют жизнь людей, одной из которых является история уличного музыканта Джеймса Боуэна и рыжего кота Боба. Уже выпущены три книги о приключениях этих друзей, создан художественный фильм.

Ребята на мероприятии посмотрели мультфильм «История одной жизни» и приняли участие в создании плаката «Не бросайте нас!». Эти плакаты они разместили на стендах в центре поселения и развесили у подъездов жилых домов. И если хоть один человек в этот день в каждом населённом пункте впервые задумается об этой проблеме, приютит одно бездомное животное или хотя бы сменит брезгливость по отношению к ним на сострадание, этот день существует не зря!

Также дети участвовали в игре-путешествии по книгам писателя-юбиляра Виталия Губарева, автора фантастических, исторических, сказочных книг. Самой знаменитой из них стала повесть-сказка «Королевство кривых зеркал». Созданный по этой сказке фильм режиссёра Александра Роу посмотрело не одно поколение наших читателей. Чтобы попасть в Королевство кривых зеркал, ребятам пришлось отгадывать магические слова с помощью зеркала, отвечать на вопросы героев сказочной повести и помогать им спасти из Башни смерти своего друга. С помощью волшебного платка дети попали на пиратский остров из мультфильма «Трое на острове», созданного по мотивам ещё одного произведения писателя. Уставшие путники приступили к рисованию и раскрашиванию попугая, который является героем многих книг юбиляра. Ну, а в конце путешествия ребята получили заслуженные шоколадные пиастры.

Библиотека подвела итоги конкурса поделок «Природа и фантазия», посвящённого Году экологии. Поделки были из бисера, бумаги, цветного песка, воска, стекляруса, пластилина, природного материала и даже из пуговиц. Участники конкурса подошли творчески к своим работам. На выставке разместился целый зоопарк удивительных животных, речные и морские обитатели, дары леса. Читатели библиотеки, посетившие выставку, восторгались работами ребят. Победителям конкурса были вручены дипломы, грамоты и призы.

Ирина ШАРКАЛОВА.



Городня

С прекрасным именем Светлана



Женщина на селе… Она и труженица, и хозяйка, она и мать. Она не ищет признания, не ждёт высоких наград. Сельская женщина скромна и очень трудолюбива, ведь село ленивых не терпит.

Везде поспеть: с первыми петухами встать, с хозяйством управиться, деток в школу собрать, да и самой на работу бежать. Так, без городского шума и суеты, в непростых сельских условиях, при отсутствии механизации и автоматизации, взвалив на свои плечи тяжёлый груз домашних и производственных забот, год за годом незаметно течёт жизнь деревенской женщины. В России их свыше двадцати миллионов. И об одной из таких сельских женщин с прекрасным именем Светлана хочется рассказать…

В нашем селе живёт женщина, на первый взгляд, обычная, ничем не отличается от других. Зовут её Светлана Анатольевна Абрамкина. Приехала она в Городню в далеком 1974 году из Казахстана, по образованию - учитель, окончила Чимкентский педагогический институт. В те годы у нас процветала птицефабрика «Красный луч». Построили ведомственный детский сад. Детей было много, больше 100 ребятишек, 4 группы, но педагогических вакансий не было. Устроилась она завхозом в детский сад. Основные продукты для детей были своего производства: яйца и птица с птицефабрики, молоко со своей фермы, остальное привозили с базы п. Озерки. Отработав 3,5 месяца, Светлана Анатольевна перешла в Городенскую школу учителем начальных классов. В 1977 году по рекомендации Антонины Дмитриевны Шабановой, первой заведующей детским садом, Светлана Анатольевна принимает руководство на последующие 15 лет.

«Жизнь - мастерская, а человек в ней работник», - произнесла Светлана Анатольевна. Так и у неё сложилась судьба: работа и работа, на семью времени почти не оставалось. Шестидневная рабочая неделя: день начинался с ежедневных утренних планёрок на птицефабрике, в течение дня - много детей, родители и коллектив. Вне рабочего времени все работники обязательно ходили помогать родной птицефабрике в прополке овощей и на яйцесклад собирать яйца. В ежедневных буднях выросло не одно поколение детей…

Светлана Анатольевна - мама двоих хороших сыновей, бабушка пяти внуков и внучек, трижды прабабушка. Почти в каждой семье в селе есть воспитанники Светланы Анатольевны.

Позади большой жизненный путь с личными воспоминаниями, и в своём большинстве такие ветераны считают себя счастливыми людьми. Им многое пришлось пережить, они многое повидали на своём пути, у них большой жизненный опыт, который передают из поколения в поколение.

Великая Отечественная война, послевоенная разруха, голод, нищета, трудное детство и сложные 90-е годы – им есть о чём рассказать своим внукам и правнукам. Но что удивительно, такие люди никогда не унывают, блеск в их глазах не исчезает ни при каких обстоятельствах. Они просто радуются жизни!

В преддверии 80-летнего юбилея от жителей нашего села, от совета ветеранов, от сотрудников детского сада всех поколений хочется пожелать Светлане Анатольевне здоровья и долгих лет жизни, внимания и тепла от родных и близких!

Ирина ГНУТОВА, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 1 с. Городня.



Редкино

Приглашаем на праздник!

23 сентября жители п. Редкино будут отмечать один из самых ожидаемых праздников года – День поселка. В этот день гостей и жителей ждет обширная, насыщенная программа.

Начнется праздник с мероприятия, приуроченного к Году экологии в России. В 10 утра в муниципальном парке все желающие смогут присоединиться к акции «Зеленый десант» и внести свой вклад в озеленение и благоустройство поселка – посадить свое собственное дерево. Всех участников после акции напоят вкусным чаем в «Русской чайной».

С 12 часов до позднего вечера на площади перед ДК «Химик» для детей будут работать городок аттракционов и торговые ряды.

Всех любителей футбола в 13 часов ждут на стадионе «Победа». Здесь пройдет футбольный матч высшего дивизиона чемпионата Тверской области между командами ФК «Редкино» и ФК «Волочанин» г. Вышний Волочек.

В 15 часов в фойе ДК «Химик» стартует фестиваль еды «Ресторанный день», где в «Хоровой чайхане» будет представлена возможность отведать необычные блюда и продегустировать различные сладости.

В 16 часов в большом зале ДК начнется церемония открытия праздника поселка.

После его окончания, в 20 часов, всех жителей и гостей вновь приглашают на площадь Дворца культуры. Здесь пройдет концертная программа «Праздничный калейдоскоп», специальным гостем которого станет тверская группа «C.D.Band (Cool Dudes Band)».

Завершится праздник традиционным красочным фейерверком в 22 часа.



В районном Совете ветеранов

На этой неделе состоялся семинар с приглашением членов президиума, совета ветеранов, председателей первичных ветеранских организаций и руководителей ветеранских клубов.

Рассмотрели вопросы подготовки к 30-летию ветеранской организации.

Председатель совета ветеранов Г.И.Аксенова ознакомила с решениями президиума совета ветеранов и работой комиссии по подготовке к юбилею. Напомнила о необходимости заранее подготовить выставки творчества и проинформировать о них. Всем председателям советов ветеранских организаций были выдано «Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию совета ветеранов Конаковского района», утвержденное на заседании президиума 13 сентября 2017г., итоги которого будут подведены в январе 2018 года.

Специалист по социальной работе ГБК КЦСОН И.В.Герман рассказала о мероприятиях, которые будут проходить с их участием к Дню пожилых людей, о фестивале «Путь к успеху», «Леди Золотой возраст», ознакомила со списками долгожителей, которые не должны остаться без внимания.

С октября начнут работать курсы компьютерной грамотности.

Дорогие друзья! Совет ветеранов Конаковской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов будет рад видеть вас на нашем празднике 30-летия, который состоится в ДК «Современник» 28 сентября в 12 часов.