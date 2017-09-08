В продолжение темы

После публикации в прошлом номере газеты статьи «Благоустройством» по деревьям» на нашу редакцию обрушился шквал телефонных звонков от жителей г. Конаково. Напомним, в материале, подготовленном нашими корреспондентами, говорилось о беспрецедентном случае на проспекте Ленина, когда за выходные рядом с торговыми точками было спилено 86 деревьев – здоровых берез и рябин. Волна возмущения жителей не просто шумела, буквально за несколько дней было написано обращение к прокурору Тверской области, собраны подписи, весь материал сегодня находится на рассмотрении в Тверской областной прокуратуре….

Сегодня мы в продолжение этой темы решили посмотреть на те места города, где жители подобному благоустройству были бы очень рады или ждут его окончательного варианта.



Благоустраивать или нет. Главный вопрос – как?





Руки просят топора и косы

Особенно будут рады благоустройству жители Гагаринского микрорайона. Его давно признано считать спальным, тихо, спокойно, нет оживленного потока машин, Волга и Донховка, бор. Помните, несколько лет назад – скоро на этом месте будет город-сад? Ну, или на воде. Город есть, вода есть, заброшенный «цыганский» яблоневый сад убрали, благоустройство набережной провели, вырубив старые, больные деревья по всему участку – от понтонного до центрального моста. Жители близлежащих домов начатому благоустройству обрадовались – деревья не просто были больные, они представляли угрозу жизни, а сама территория стала излюбленным местом встреч лиц без определенного места жительства и других асоциальных групп населения. Груды мусора, поваленные деревья, непроходимые тропы, мимо этой чащи и пройти-то было страшно, не то что зайти вглубь….

Правда, сегодня вместо комфортной прогулочной зоны, как было обещано, пустырь, который в отсутствие деревьев начал заболачиваться и зарастать. К воде, напротив детской поликлиники, подойти практически невозможно, ноги утопают в жиже за 15-20 метров до берега. Гулять здесь не то что с детьми, с собаками невозможно. Вот такое недоблагоустроенное благоустройство. А вот к «пляжу» Донховки подойти невозможно по другой причине – трава выше головы. Здесь тоже провели расчистку территории, вырубив кусты и часть деревьев, а вот до скоса травы, чтобы жители могли здесь гулять, руки не дошли. А ведь это район спальный – много пожилых, которые с радостью бы вышли на берег реки, посидеть на скамеечке, да и мамам с колясками было бы приятно посидеть в тени лип на скамейках. Но это пока мечты жителей, ведь скамеек тоже нет. Но конаковцев не испугать, и в теплые солнечные деньки, несмотря на любое время года, сюда приходят семьями, захватив коврики и пледы, чтобы, предварительно вытоптав себе в траве участочек, устроить пикник, мечтая о завершении благоустройства.

А как давно вы были в детской поликлинике или в женской консультации, которые находятся в одном здании, также на улице Гагарина? «Утопающее» в зелени старых больных деревьев, представляющих явную угрозу для всех проходящих мимо или стоящих под их кронами. А как будут рады благоустройству жители многострадальной улицы Жилкооп! Рядом с оставшимися домами заросли кустарников и также старых больных деревьев. Но особняком хочется сказать про сгоревший этой зимой дом около школы № 3. Красочная картина еже-дневно открывается школьникам, педагогам и родителям, ведущим детей в школу. О том, что здание представляет опасность, местные жители неоднократно говорили, и его «благоустроили», как в песне одного культового исполнителя: лишь доски достали, решили заколотить, двери и окна… А потом мы с восторгом читаем, как директор одной из школ благодарит за то, что на территории школы траву скосили. Вот это да, а разве это не входит в обязанности коммунальных служб? Конечно, входит, но благоустройство - это же дело масштабное!

В этом году, и это отмечают многие жители, проблемы с покосом травы есть повсеместно, в любом микрорайоне, на любой улице. К примеру, пройти от проспекта Ленина до улицы Васильковского можно, как в песне, «трава по пояс», вот только одно но – у нас не дальняя станция, а все-таки город районного масштаба.

За последние годы Конаково преобразился, и это замечают все жители. Появились действительно хорошие, красивые благоустроенные территории, парки, скверы.

Благоустройство в понимании многих людей ассоциируется с конкретными работами. Например, заасфальтировали дорогу, проложили тротуар, скамейку установили и т. д.

Концепция любого поселения, ориентированного на интересы своих жителей, сегодня востребованна, как никогда! Поэтому сегодня вопрос стоит не «благоустраивать или не благоустраивать», а «как благоустраивать?».

А вот здесь и возникает вопрос. У нас есть прекрасный Ледовый дворец, а напротив него вид на огромную заброшенную, захламленную территорию. Недалеко, на улице Крупской, расчистили территорию, посадили сосны, которые практически все погибли, и на этом месте также образовался пустырь. А ведь место там действительно красивое, река, живописный вид, но ни обещанных скамеечек, детских площадок. То же самое и рядом с футбольным полем «Колизей». Кстати, по мнению жителей, это место просто идеально для создания именно здесь детского парка – и от дорог далеко и место в центре города….

Эту экскурсию по благоустройству, к сожалению, можно продолжать бесконечно, но вот что хочется отметить. Любое благоустройство должно согласовываться с жителями. И, похоже, у нас появился шанс.



Официально

В феврале этого года глава правительства РФ утвердил правила предоставления субсидий регионам на формирование современной городской среды. В 2017 году на эти цели федеральный бюджет выделяет 20 миллиардов рублей, еще 10 миллиардов из своих средств должны предоставить регионы и муниципалитеты. «Создание комфортной среды - одно из приоритетных направлений нашей работы, - напомнил Медведев на совещании со своими заместителями. - Мы хотим, чтобы в наших городах и городских поселениях было удобное общественное пространство».

И речь идет не только об общественных пространствах, но и о дворах и придомовых территориях, которые тоже необходимо облагораживать. Он призвал обязательно учитывать мнение непосредственно жителей, особенно если они хотят, чтобы рядом появились спортивные или детские площадки, места для общего отдыха и досуга.

До сих пор благоустройство территорий зачастую выпадало из сферы внимания местных властей в силу безденежья. Теперь же всем муниципалитетам с численностью жителей свыше одной тысячи человек предстоит принять пятилетнюю программу благоустройства территорий до 2022 года, включая благоустройство дворовых территорий. Также планируется привлечь к этой работе частных собственников зданий и земельных участков, которым установят требования по их надлежащему содержанию.

Кроме того, новые правила обязывают муниципальные власти проводить консультации с местными жителями по вопросам благоустройства общественных пространств.

