В продолжение темы

Тверская обл. г. Конаково,
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После публикации в прошлом номере газеты статьи «Благоустройством» по деревьям» на нашу редакцию обрушился шквал телефонных звонков от жителей г. Конаково. Напомним, в материале, подготовленном нашими корреспондентами, говорилось о беспрецедентном случае на проспекте Ленина, когда за выходные рядом с торговыми точками было спилено 86 деревьев – здоровых берез и рябин. Волна возмущения жителей не просто шумела, буквально за несколько дней было написано обращение к прокурору Тверской области, собраны подписи, весь материал сегодня находится на рассмотрении в Тверской областной прокуратуре….
Сегодня мы в продолжение этой темы решили посмотреть на те места города, где жители подобному благоустройству были бы очень рады или ждут его окончательного варианта.
Благоустраивать или нет. Главный вопрос – как?
Руки просят топора и косы
Особенно будут рады благоустройству жители Гагаринского микрорайона. Его давно признано считать спальным, тихо, спокойно, нет оживленного потока машин, Волга и Донховка, бор. Помните, несколько лет назад – скоро на этом месте будет город-сад? Ну, или на воде. Город есть, вода есть, заброшенный «цыганский» яблоневый сад убрали, благоустройство набережной провели, вырубив старые, больные деревья по всему участку – от понтонного до центрального моста. Жители близлежащих домов начатому благоустройству обрадовались – деревья не просто были больные, они представляли угрозу жизни, а сама территория стала излюбленным местом встреч лиц без определенного места жительства и других асоциальных групп населения. Груды мусора, поваленные деревья, непроходимые тропы, мимо этой чащи и пройти-то было страшно, не то что зайти вглубь….
Правда, сегодня вместо комфортной прогулочной зоны, как было обещано, пустырь, который в отсутствие деревьев начал заболачиваться и зарастать. К воде, напротив детской поликлиники, подойти практически невозможно, ноги утопают в жиже за 15-20 метров до берега. Гулять здесь не то что с детьми, с собаками невозможно. Вот такое недоблагоустроенное благоустройство. А вот к «пляжу» Донховки подойти невозможно по другой причине – трава выше головы. Здесь тоже провели расчистку территории, вырубив кусты и часть деревьев, а вот до скоса травы, чтобы жители могли здесь гулять, руки не дошли. А ведь это район спальный – много пожилых, которые с радостью бы вышли на берег реки, посидеть на скамеечке, да и мамам с колясками было бы приятно посидеть в тени лип на скамейках. Но это пока мечты жителей, ведь скамеек тоже нет. Но конаковцев не испугать, и в теплые солнечные деньки, несмотря на любое время года, сюда приходят семьями, захватив коврики и пледы, чтобы, предварительно вытоптав себе в траве участочек, устроить пикник, мечтая о завершении благоустройства.
А как давно вы были в детской поликлинике или в женской консультации, которые находятся в одном здании, также на улице Гагарина? «Утопающее» в зелени старых больных деревьев, представляющих явную угрозу для всех проходящих мимо или стоящих под их кронами. А как будут рады благоустройству жители многострадальной улицы Жилкооп! Рядом с оставшимися домами заросли кустарников и также старых больных деревьев. Но особняком хочется сказать про сгоревший этой зимой дом около школы № 3. Красочная картина еже-дневно открывается школьникам, педагогам и родителям, ведущим детей в школу. О том, что здание представляет опасность, местные жители неоднократно говорили, и его «благоустроили», как в песне одного культового исполнителя: лишь доски достали, решили заколотить, двери и окна… А потом мы с восторгом читаем, как директор одной из школ благодарит за то, что на территории школы траву скосили. Вот это да, а разве это не входит в обязанности коммунальных служб? Конечно, входит, но благоустройство - это же дело масштабное!
В этом году, и это отмечают многие жители, проблемы с покосом травы есть повсеместно, в любом микрорайоне, на любой улице. К примеру, пройти от проспекта Ленина до улицы Васильковского можно, как в песне, «трава по пояс», вот только одно но – у нас не дальняя станция, а все-таки город районного масштаба.
За последние годы Конаково преобразился, и это замечают все жители. Появились действительно хорошие, красивые благоустроенные территории, парки, скверы.
Благоустройство в понимании многих людей ассоциируется с конкретными работами. Например, заасфальтировали дорогу, проложили тротуар, скамейку установили и т. д.
Концепция любого поселения, ориентированного на интересы своих жителей, сегодня востребованна, как никогда! Поэтому сегодня вопрос стоит не «благоустраивать или не благоустраивать», а «как благоустраивать?».
А вот здесь и возникает вопрос. У нас есть прекрасный Ледовый дворец, а напротив него вид на огромную заброшенную, захламленную территорию. Недалеко, на улице Крупской, расчистили территорию, посадили сосны, которые практически все погибли, и на этом месте также образовался пустырь. А ведь место там действительно красивое, река, живописный вид, но ни обещанных скамеечек, детских площадок. То же самое и рядом с футбольным полем «Колизей». Кстати, по мнению жителей, это место просто идеально для создания именно здесь детского парка – и от дорог далеко и место в центре города….
Эту экскурсию по благоустройству, к сожалению, можно продолжать бесконечно, но вот что хочется отметить. Любое благоустройство должно согласовываться с жителями. И, похоже, у нас появился шанс.
Официально
В феврале этого года глава правительства РФ утвердил правила предоставления субсидий регионам на формирование современной городской среды. В 2017 году на эти цели федеральный бюджет выделяет 20 миллиардов рублей, еще 10 миллиардов из своих средств должны предоставить регионы и муниципалитеты. «Создание комфортной среды - одно из приоритетных направлений нашей работы, - напомнил Медведев на совещании со своими заместителями. - Мы хотим, чтобы в наших городах и городских поселениях было удобное общественное пространство».
И речь идет не только об общественных пространствах, но и о дворах и придомовых территориях, которые тоже необходимо облагораживать. Он призвал обязательно учитывать мнение непосредственно жителей, особенно если они хотят, чтобы рядом появились спортивные или детские площадки, места для общего отдыха и досуга.
До сих пор благоустройство территорий зачастую выпадало из сферы внимания местных властей в силу безденежья. Теперь же всем муниципалитетам с численностью жителей свыше одной тысячи человек предстоит принять пятилетнюю программу благоустройства территорий до 2022 года, включая благоустройство дворовых территорий. Также планируется привлечь к этой работе частных собственников зданий и земельных участков, которым установят требования по их надлежащему содержанию.
Кроме того, новые правила обязывают муниципальные власти проводить консультации с местными жителями по вопросам благоустройства общественных пространств.
После нашего выступления
Деревянная арифметика
Самая лучшая награда для журналиста - это когда публикация не остается незамеченной. Вызвала резонанс и наша публикация о вырубке деревьев рядом с бывшим детским садом на проспекте Ленина. В связи с этим хочется вспомнить и то, что весной «Заря» также выступала по поводу опиливания верхушек пяти елей, вплотную растущих у ДК «Современник», которые угрожали целостности фундамента, затеняли окна ДК. И тоже было много не довольных фактом опиливания этих елей.
Все эти истории с деревьями - и у «Современника», и у детского сада - одного порядка, в том смысле, что и там и там это является началом мер по благоустройству. «Современник» как муниципальный объект получит бюджетные средства на реконструкцию площади перед ДК, которую, если честно, давно пора благоустроить. Смотреть на нее страшно. Частник зависит исключительно от своего бюджета, и это здорово, что есть неравнодушные люди, которые вкладывают свой капитал в общее благоустройство, попутно развивая и свой бизнес.
Но есть одно «но».
Когда это делается так, как у садика, это вызывает народный гнев. И с этим мы ничего поделать не можем. Надо выступить. Максим Ефимович Ли, владелец объекта, вокруг которого были уничтожены деревья, остался нашим материалом недоволен, наградив в интернет-комментариях «Зарю» разнообразными и не слишком лестными эпитетами. Нам не привыкать. И как настоящий рачительный хозяин, коммерсант, считающий каждую копейку, он написал вот что:
«Представим, что завтра мы хотим приобрести деревья в питомнике, все деревья будем рассматривать как шестиметровые. Береза. Стоимость 1 шт. – 6500 р., 69 шт. – 448500 р. Рябина. Стоимость 1 шт. – 4500 р., 17 шт. – 76500 р. Итого: 525000 р. Голубая ель. Стоимость 1 шт. – 230000 р. 6 шт. – 1380000 р. Итого: 1380000 р. Возмещение. «Березовая аллея» - 60 деревьев, детская площадка, дорожки, скамейки и др. малые формы. «Голубые ели» - сохранение фундамента здания, улучшение освещения в детских залах (в т.ч. в кафе), телевизор с рекламой».
Ну что тут сказать? Сопоставить несколько елей, растущих впритык к стенам здания, и 80 с лишним берез и рябин, часть которых росла за территорией торгового объекта, – это сильно. Можно напомнить, что укороченные ели до сих пор растут. Думаем, и будут расти. А 80 с лишним берез и рябин - уже нет.
У нас все.
Постскриптум. Думается, надо просто подождать и посмотреть, что в итоге появится в ходе благоустройства и у «Современника», и у детского садика.
Елена ЧАРКИНА
и Кирилл НОВИКОВ.