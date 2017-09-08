На днях в Конаковском колледже состоялась встреча учащихся с представителями власти. С инициативой провести мероприятие, собравшее около трех десятков самых активных студентов, вышел молодежный центр «Иволга». Встреча прошла в формате «без галстука».

Пообщаться со студентами приехали председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района Сергей Фомченко, депутат Собрания депутатов Конаковского района, председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Тверской области Ольга Березницкая, заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном собрании Тверской области Валентин Горячов.

Основной темой беседы стала «Активность – путь к успеху», гости поделились с ребятами своим личным опытом выдвижения в депутаты, работе в общественных организациях и молодежном парламенте, на телевидении и на выборах. Ребята не остались в стороне и активно включались в диалог. Конечно, многие говорили о проблемах, которые необходимо решить власти, для того, чтобы жизнь в городе и районе стала более комфортной, и лишь немногие высказывали свои инициативы и пути решения имеющихся недостатков. Активный диалог развернулся на особо интересующие ребят темы: трудоустройство и досуг молодежи, некачественное дорожное покрытие, стоимость проезда для студентов, развитие предпринимательства и туризма, грантовая поддержка молодёжных инициатив. На все вопросы был дан развернутый ответ, и самое главное, ни одна инициатива не была оставлена без внимания. По мнению представителей молодежного парламента области, именно от мнения молодежи зависит, в какую сторону дальше будет развиваться политика в регионе в целом.

В свою очередь, представители власти предложили ребятам подумать о том, что лично они могут сделать, чтобы внести свой вклад в развитие Конаковского района, высказали предложения сформировать команду волонтеров и активистов, чтобы не словом, а делом доказать свою активность и готовность вместе строить будущее, комфортное и полезное для молодежи и всех жителей.

Встреча получилась насыщенной и полезной для обеих сторон. Итогом беседы стало решение встреться вновь, чтобы обсудить уже готовую программу действий и предложения по развитию культурно-досуговой среды и возможности создания условий для самореализации молодежи. А Ольга Березницкая пожелала ребятам быть активными, обращать внимание на то, что происходит вокруг, находить идеи и не жалеть своего времени на достижение своей цели.

Кира ПЕТРАНКИНА.

Фото автора.