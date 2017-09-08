Игорь Руденя передал Максатихинской ЦРБ оборудование теле-ЭКГ

В рамках рабочей поездки в Максатихинский район Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал в местной ЦРБ, которая обслуживает почти 15 тысяч жителей территории. Глава региона осмотрел здание действующей поликлиники, построенное в 1930 году, и поддержал предложение руководства больницы о переводе учреждения на первый этаж главного корпуса больницы.

«ЦРБ должна развиваться, для этого приняли решение, что поликлинику переведем в здание больницы. Ремонт начнем в следующем году. Это будет современная поликлиника. Также откроем там аптечный пункт «Фармация», - прокомментировал Игорь Руденя.

Уже разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт основного здания ЦРБ, предусматривающий, в том числе электромонтажные работы. На их проведение из областного бюджета в рамках программы по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения Тверской области выделено более 2,6 млн рублей.

Глава региона вручил учреждению современный электрокардиограф для дистанционной передачи электрокардиограмм (теле-ЭКГ). Полученные ЭКГ удаленным способом передаются в дистанционный кардиологический консультационный центр Областной клинической больницы, врачи которого оценивают данные и принимают решение о дальнейшем лечении пациента с кардиологической патологией. Планируется до конца 2017 года приобрести 115 единиц оборудования теле-ЭКГ для выездных бригад скорой медицинской помощи Тверской области.

Кроме того, на встрече с ветеранами Максатихинского района глава региона поручил региональному Минздраву рассмотреть возможность выделить для Максатихи одну из машин скорой помощи, которые будут закуплены для Верхневолжья за счёт федерального бюджета в этом году.

В учреждении работают 28 врачей и 107 специалистов среднего звена. Открыты вакансии для четырёх медиков, в настоящее время на разных курсах в Тверском государственном медицинском университете обучаются 7 студентов по целевому направлению от Максатихинского района.

Справочно: В структуру Максатихинской центральной районной больницы входят круглосуточный стационар на 60 мест и дневной на 4 койки, поликлиники для детей и взрослых, 4 офиса врача общей практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.



Пресс-служба Правительства Тверской области