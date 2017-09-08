В мире творчества и вдохновения

«Заря» продолжает рассказ о разнообразных возможностях личностного развития и творческого роста, которые в новом учебном году предоставляют юным жителям нашего района учреждения дополнительного образования. И сегодня мы подробнее расскажем о деятельности детско-юношеских центров (ДЮЦ).



Детско-юношеский центр Конаковского района

Это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей ведет свою историю с 1939 года, когда в поселке Новозавидовский был создан районный Дом пионеров и школьников. Уже в 40-50-е годы в нем работало много кружков спортивного и технического направления, проводились праздничные концерты к знаменательным датам, действовала агитбригада.

На сегодняшний день в 15 творческих объединениях ДЮЦ физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностей занимаются 257 детей в возрасте от 6 до 18 лет. В Центре работают 8 педагогов дополнительного образования, из них более половины имеют педагогический стаж свыше 15 лет.

Как нам сообщила директор Центра Ю.Н.Шуркина, ребята с удовольствием и интересом занимаются в таких объединениях, как «Мир моделирования» (начальное техническое моделирование), «Мастерица» (шитьё и рукоделие), «Весёлый клубочек» (вязание), «Акварель» (ИЗО), «Мини-футбол», «Шахматы и шашки», «Маска» (музыкальный театр), «Танцевальная карусель» (хореография).

Каждая образовательная программа, реализуемая в ДЮЦ, рассчитана на работу с детьми разной степени одарённости: есть пространство для выявления, поддержки и развития одарённости, что подтверждается высоким уровнем достижений отдельных обучающихся, с одной стороны, и сохраняющимся интересом к программам со стороны обучающихся, демонстрирующих средний уровень, с другой. В прошедшем учебном году коллектив Центра реализовывал 17 дополнительных общеобразовательных программ, включая индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В копилке Центра диплом 1 степени в общероссийском дистанционном конкурсе «Лучшая летняя творческая работа» ИМЦ «Алые паруса»; победа в I Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Мы можем!» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; во II Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «На взлёте» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; во Всероссийской международной интегрированной детской олимпиаде для дошкольников, посвященной Году экологии в России (объединение «РОСТОК»); победа в международном конкурсе в номинации «Декоративно-прикладное искусство» («Подушечка для иголок из фетра», объединение «Рукоделие»).

Высоких спортивных достижений добились воспитанники объединения «Шахматы и шашки», которые неоднократно становились победителями и призёрами районных, областных и межрегиональных соревнований и турниров: первенства Тверской области по шахматам, Всероссийских соревнований «Белая ладья» и «Чудо-шашки», фестиваля здоровья и спорта в г. Конаково «Русская зима-2017», межрегионального открытого турнира по шахматам (рапид) и ряда других.

Не менее ярких достижений добились воспитанники объединения «Мини-футбол». Они завоевали первое командное место в районном первенстве по мини-футболу среди юношей, второе место в районном первенстве по мини-футболу среди юношей в рамках «Новогодней олимпиады», третье командное место в районном первенстве по мини-футболу в рамках фестиваля здоровья и спорта «Русская зима-2017».

Воспитанники объединения «Бумажная фантазия» получили диплом первой степени в общероссийском дистанционном конкурсе «Лучшая летняя творческая работа» и заняли первое место в областной выставке-конкурсе прикладного творчества, стали победителями в региональной выставке-конкурсе прикладного творчества «Бумажная фантазия» (разделы оригами и бумагопластика). Активно и творчески работает коллектив объединения «Музыкальный театр», подготовив и показав ряд театральных постановок и спектаклей для маленьких зрителей поселка, их родителей, бабушек и дедушек.

Ежегодно в ДЮЦ проводится более 50 массовых мероприятий для воспитанников Центра, а также для ребят из детских садов и школ посёлка Новозавидовский: интеллектуально-игровые программы, праздники, творческие встречи объединений, фестивали, спортивные конкурсы и соревнования, выставки художественного и прикладного творчества.

В первую субботу осени детско-юношеский центр Конаковского района вновь радушно пригласил всех детей и их родителей на праздник Дня открытых дверей. Для тех, кто ищет себя в творчестве, двери ДЮЦ всегда распахнуты!

«Новая Корчева»

Деятельность детско-юношеского центра, основанного в нашем городе в 1989 году протоиереем Борисом Владимировичем Ничипоровым, сегодня известна далеко за пределами региона. В Центре около 800 детей от 6 до 18 лет изучают разнообразные искусства и развивают свои творческие способности.

Гордостью «Новой Корчевы» являются такие прославленные коллективы, как образцовый хор девочек «Глория» (хормейстер Людмила Ивановна Антонова), хор кадетского казачьего клуба «Станица» (руководитель Лариса Вячеславовна Анисимова), детский музыкальный театр «Лукоморье» под руководством Елены Викторовны Анисимовой. Об истории создания и достижениях этих коллективов «Заря» писала неоднократно, вместе они составляют Детскую хоровую школу-студию, которая работает в «Новой Корчеве» наравне с Домом народного творчества. О деятельности ДНТ нам рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮЦ «Новая Корчева» Ю.Е.Кондрашина.

При Доме народного творчества занимаются в 13 студиях более 300 детей. Педагогический коллектив насчитывает 12 талантливых педагогов дополнительного образования. Много лет бессменным руководителем Дома народного творчества является Ирина Викторовна Кырчанова. Направления деятельности ДНТ очень разнообразны.

Одной из первых мастерских, положенных в основание Дома народного творчества, стала мастерская керамики. Она была создана при фаянсовом заводе г. Конаково, но в связи с закрытием завода в 2006 году переведена на территорию Ильинского храма с. Селихово, где получила дальнейшее развитие. Сегодня около 80 детей обучают мастерству изготовления и росписи фаянсовых изделий опытные педагоги: Ольга Александровна Исполатова («Керамика, народная игрушка»), Галина Вячеславовна Макеева («Керамика, конаковский фаянс»), Людмила Викторовна Касаева и Людмила Геннадьевна Алексеева («Керамика, роспись»).

Для детей с ОВЗ специально разработана адаптивная программа: 4 группы (21 человек) занимаются на базе коррекционной школы № 4 г. Конаково. Выбор тематики (работа с глиной) не случаен, это помогает ребятам развивать мелкую моторику, способствуя улучшениям в речевом и умственном развитии, помогает легче адаптироваться в различных ситуациях, прививает определенные навыки.

Также одной из первых в ДНТ была организована мастерская вышивки, успешно работают студии «Машинная вышивка», которой более 20 лет руководит Надежда Оскаровна Дмитриева, и «Ручная вышивка» (руководитель Марина Глебовна Зизевская).

Многие воспитанники ДНТ - и керамисты, и учащиеся изостудии, студий росписи по дереву, вышивки - обучаются рисованию, владению карандашом, кистью, используя различные техники, опыт народных промыслов. Среди детских работ встречается большое разнообразие сюжетов и авторского творчества. Но среди этих студий есть одна, где талант учащегося проявляется в канонических рамках. Это студия иконописи. Уже много лет руководит ею Николай Александрович Кучумов, талантливый мастер, реставратор.

Все педагоги в Центре работают творчески, профессионально и с душой, поэтому так интересны работы учащихся всех студий, в том числе, воспитанников Елены Юрьевны Галаховой («Бисероплетение»), Ольги Александровны Исполатовой («Валяние»), Ирины Борисовны Крапивиной («Резьба по дереву»), Светланы Вячеславовны Потычкиной («Роспись по дереву» и «Великолепная лепка»), Галины Владимировны Балашовой («Изостудия»), Галины Сергеевны Матвеевой («Мягкая игрушка»). Ребята, которые занимаются по программе «Юный искусствовед-краевед», с большим удовольствием изучают историю ремесел и культуру родного края во время экскурсий под руководством Любови Николаевны Кольцовой.

Зачастую ребята выбирают себе не один вид занятий, а два и более. Более трети учащихся Центра обучается по нескольким дополнительным программам, что свидетельствует о возросшем интересе детей к творчеству, культуре и организации содержательного досуга.

ДЮЦ «Новая Корчева» регулярно участвует в международных и всероссийских конференциях, фестивалях, конкурсах и выставках. За время существования Центра его воспитанники успешно выступали в 16 зарубежных странах и 30 российских городах. Только за последние три года Центр принял участие более чем в 100 конкурсах, фестивалях, выставках. Работы воспитанников ДНТ выставлялись в городах Тверь, Москва, Липецк, Сергиев Посад, Рига.

- Выступления за рубежом дают возможность продемонстрировать уровень образования и культуры нашей молодежи, нашего края, нашей малой родины, укрепляя патриотические настроения, - отметила в завершение Юлия Евгеньевна Кондрашина. – Мы, педагоги «Новой Корчевы», очень благодарны за внимание к работе нашего Центра и к дополнительному образованию в целом. Потому что от нас во многом зависит, чем заинтересуются дети в свободное от школы время, пойдут ли они к духовности и развитию или их позовет к себе улица.

Подготовила

Наталья БАРАНОВСКАЯ.