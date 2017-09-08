Правительство Тверской области готово оказать поддержку Максатихе в модернизации объектов ЖКХ

На встрече с общественностью Максатихинского района, которую 21 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя, обсудили актуальные для жителей темы. Глава региона ответил на вопросы граждан относительно ремонта дорог и объектов ЖКХ, газификации, ситуации на рынке труда, повышения качества медицинских и социальных услуг.

«Мы заинтересованы в том, чтобы муниципалитет развивался, используя большой потенциал в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, лесопереработке. Принято решение о газификации северо-востока Тверской области, в том числе Максатихинского района. Это позволит сделать территорию более привлекательной для бизнеса, будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту качества жизни», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: для решения существующих проблем району необходимо активнее участвовать в областных программах. В частности, по ремонту дорог. Несмотря на возможность поддержки из регионального бюджета, муниципалитет ведёт эту работу только за свои средства.

То же касается и повышения качества транспортного сообщения. В настоящее время формируется региональная программа замены подвижного состава в муниципальных автотранспортных предприятиях: всего планируется приобрести более двухсот автобусов.

Важная тема — качество работы ЖКХ. В текущем году на капитальный ремонт теплосетей Максатихинскому району выделено свыше 2 млн рублей из бюджета области. В следующем году в рамках региональной инвестпрограммы запланировано строительство котельной в деревне Фабрика.

Один из поднятых на встрече вопросов — о приведении в порядок очистных сооружений в Максатихе.

«Мы готовы выделить средства на модернизацию объекта, но при условии, что он перейдёт в собственность посёлка. Вся ключевая инфраструктура и предприятия ЖКХ должны быть под контролем и управлением муниципалитета», — обозначил Игорь Руденя.

Спортивное сообщество обратилось к Губернатору с просьбой оказать содействие в приобретении транспорта для выезда детских спортивных команд на соревнования в другие города.

«Подумаем над поиском внебюджетного источника финансирования и до конца года предоставим транспорт», — ответил глава региона.

Во время разговора были также затронуты вопросы стабильности электроснабжения посёлка, переселения граждан из аварийного жилья, поддержки многодетных семей, развития отрасли образования, благоустройства, повышения эффективности АПК.

«Необходимо создавать новые рабочие места, повышать качество жизни для того, чтобы молодёжь оставалась жить и работать в районе. Область готова поддерживать район, но при этом местные власти должны быть более активными», — акцентировал Игорь Руденя.

В завершение программы рабочей поездки Игорь Руденя провёл встречу с представителями собрания депутатов Максатихинского района.