Игорь Руденя обсудил с членами Молодёжного правительства Тверской области реализацию социально значимых проектов

20 сентября Игорь Руденя обсудил с членами Молодёжного правительства Тверской области участие молодого поколения в реализации социально значимых проектов на территории Верхневолжья.

«Важно, чтобы Молодёжное правительство было площадкой, которая позволяет активным молодым людям самореализоваться, участвовать в развитии своего региона. Сегодняшнее время требует качественных перемен и новых подходов к управлению областью. Мы должны обеспечивать одинаково хорошее качество жизни населения во всех районах», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона предложил молодёжным министрам разработать предложения для областных органов власти по разным направлениям. В частности, по улучшению демографической ситуации, рекламе инвестиционных площадок Верхневолжья, расширению функционала МФЦ, продвижению туристического потенциала области и развитию речного транспорта, укреплению культурных традиций и патриотическому воспитанию, созданию кадетского училища для девочек.

По мнению Игоря Рудени, важно также повышать информационную безопасность молодого поколения. Областная «Кибердружина» должна открывать подразделения в районах, считает глава региона. Как рассказал молодёжный министр по безопасности Сергей Потрубач, в настоящее время общественная организация работает в этом направлении.

Большая работа ведётся в сфере соцзащиты. Профильный молодёжный министр Николай Романенко представил проекты «Помоги собраться в школу», «Подари дрова» и другие. Молодёжный министр транспорта Александр Миронов презентовал проект новых функциональных остановочных комплексов для размещения на улицах Твери.

Министр спорта Молодёжного правительства Юрий Никитин поблагодарил Игоря Руденю за поддержку проекта «Дворовый тренер», который призван развивать массовый спорт. Он обратил внимание на нехватку в областном центре экстрим-парков для занятий популярными у молодёжи видами спорта: BMX, скейтбордингом, роллер-спортом. Губернатор дал поручение привести в порядок экстрим-площадку на территории Парка Победы.

Справочно: Молодёжное правительство — общественное объединение, созданное при Правительстве региона для выявления и поддержки наиболее перспективных молодых специалистов Тверской области, а также реализации на территории региона социально значимых инициатив.

В 2017 году члены Молодёжного правительства принимали активное участие в проведении акций «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Зелёное строительство». Молодёжные министры ведут сотрудничество с ветеранскими организациями по вопросу создания в регионе музея трудовой славы, проводят уроки здоровья в школах, оказывают консультативную поддержку субъектам сельского хозяйства на базе Центра развития АПК Тверской области. Организация регулярно проводит выездные совещания с молодёжными советами при администрациях районов.

В декабре Молодёжное правительство планирует провести бал молодёжи Верхневолжья, где будет организован сбор средств для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области.