Детский сад в Ривицком Максатихинского района планируется построить по типовому проекту

21 сентября рабочий день Губернатора Игоря Рудени проходит в Максатихинском районе. Поездка началась с посещения детского сада в посёлке Ривицкий. Глава региона осмотрел младшую и старшую группы, прачечную, пищеблок. На объекте также побывали главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, члены регионального Правительства, депутаты Законодательного Собрания, руководство муниципалитета.

Деревянное здание детского сада с печным отоплением и автономным водоснабжением построено в 1938 году. Последний ремонт проводился в 2016-м: заменена кровля, укреплён фундамент. Требуется замена оконных блоков, мебели, ремонт прачечной.

Игорь Руденя передал воспитанникам учреждения в подарок игрушки. В настоящее время сад посещают более 40 детей из посёлка и близлежащих деревень. Есть потребность в увеличении количества дошкольных мест, поэтому было принято решение о строительстве в поселке нового детского сада на 70 мест.

Игорь Руденя посетил строительную площадку. Возведение здания началось в 2015 году, но из-за действий недобросовестного подрядчика строительство было заморожено на стадии закладки фундамента.

«Будем подбирать типовой проект для строительства этого детского сада. Необходимо рассмотреть возможность по расширению территории нового учреждения», — поручил Губернатор главе сельского поселения.

Кроме того, обсуждается идея по организации в новом детском саду групп с круглосуточным пребыванием для детей из отдалённых деревень и неблагополучных семей.

Ещё одно учреждение, которое посетил глава региона в Ривицком — Ривзаводская средняя школа. В этом году здесь занимаются 112 ребят из посёлка и других сельских территорий. Учебное заведение основано в 1934 году, в 2005-м переехало в новое здание. Игорь Руденя отметил, что для детей обеспечены хорошие условия. В то же время, по мнению Губернатора, следует больше внимания уделять благоустройству прилегающей территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области.