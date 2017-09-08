В Тверской области ремонтируют дорогу Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец

В Калязинском районе идет ремонт участков автодороги регионального значения Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Она связывает четыре области: Московскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую.

На неудовлетворительное состояние трассы неоднократно обращали внимание туристы, проезжающие через регион. Кроме того, по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени при определении перечня объектов для проведения дорожных работ, учитывались туристические направления.

«Без приведения дорог в нормативное состояние невозможно развитие туризма и других ключевых отраслей экономики», - считает Игорь Руденя.

Протяженность автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец на территории тверского региона составляет 85,7 км. В 2017 году в программу ремонта было включено два участка трассы общей протяженностью более 11 км.

Работы ведутся ООО «ЛВ-Сервис». По состоянию на 19 сентября подрядчиком полностью отфрезеровано дорожное покрытие, ведется укладка асфальтобетона. Предстоит также обустроить полосы отвода, укрепить обочины, нанести дорожную разметку.

Ранее в текущем году был завершен ремонт еще пяти участков дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец общей протяженностью 23,2 км, где ремонт начался еще в 2016 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.