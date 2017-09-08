В Тверской области названы получатели стипендий имени Василия Андреева

В Тверской области определены имена получателей стипендий имени великого музыканта, уроженца региона Василия Андреева. Решение о назначении выплат принято на заседании Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В этом году мы приняли решение об увеличении размера стипендии, чтобы она была более престижной и мотивационно привлекательной для талантливой молодёжи. Среди получателей - только выдающиеся дарования, те, кто прикладывает усилия к повышению своего уровня образования, творческих способностей», — отметил Игорь Руденя.

Размер стипендий был увеличен в два раза и составил 3000 рублей в месяц для студентов профессиональных образовательных организаций и 2100 рублей для учеников детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членов клубов культурно-досуговых учреждений. Всего на эти цели в бюджете региона предусмотрено более 233 тыс. рублей.

Поддержка в текущем учебном году будет оказываться студентам Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусорского - Даниилу Захарову, Ксении Печенкиной, Милене Степановой, Илье Хлюстову, а также учащимся тверских детских школ искусств – Юрию Арапову, Павлу Баранову, Елизавете Борисовой, Валерии Грошиковой, Ярославу Стручкову, Надежде Челнаковой.

Победители определялись по итогам прослушиваний, а также с учетом мнения членов конкурсной комиссии, в состав которой вошли руководители ведущих учреждений культуры региона, другие представители профессионального сообщества.

Церемония награждения победителей пройдет в рамках международного фестиваля «Андреевские дни» в октябре текущего года.

Стипендии имени Василия Андреева присуждаются в Тверской области с 2013 года. Уроженец Бежецка Василий Васильевич Андреев известен как основатель первого в России оркестра русских народных инструментов в Петербурге. На малой родине открыт музей музыканта, установлен памятник знаменитому земляку, местная музыкальная школа носит имя Василия Андреева.

Пресс-служба Правительства Тверской области.