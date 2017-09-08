На подготовку к отопительному сезону в Тверской области направлено 436 млн рублей

Сегодня, 20 сентября, Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований, посвященное подготовке к началу отопительного сезона. В обсуждении темы приняли участие члены регионального Правительства, представители топливно-энергетического комплекса, ресурсоснабжающих организаций.

«Правительством Тверской области были поставлены основные задачи по обеспечению своевременного и качественного прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов. Первое - это снижение уровня износа объектов теплоэнергетического комплекса. Результатом этой работы должно стать сокращение числа аварий, повышение надёжности теплоснабжения территорий», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В этом году на капремонт, модернизацию, реконструкцию и строительство объектов теплоэнергетики из областного бюджета муниципалитетам было выделено более 183 млн рублей, еще 42 млн софинансировали муниципалитеты. Капитальный ремонт охватил 25 объектов в 15 муниципальных образованиях, модернизировано 5 объектов в трех районах области.

Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду было направлено 436 млн рублей. Это средства областного и местных бюджетов, а также частные инвестиции.

В целом готовность муниципальных образований области к отопительному сезону на сегодняшний день оценивается в 90-95%. Лидерами являются Андреапольский, Пеновский, Сонковский районы, ЗАТО Солнечный, где готовность составляет 100%. Высокая степень готовности в Бельском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Кесовогорском, Краснохолмском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Старицком, Фировском районах. В ряде других муниципалитетов имеются проблемы с

запасами резервного топлива, состоянием жилого фонда, котельных, теплосетей.

Главы проблемных территорий доложили о причинах сложившейся ситуации, а также мерах, которые принимаются для её исправления. Губернатор Игорь Руденя поручил руководству муниципальных образований ускорить работу и приложить максимум усилий, чтобы получить паспорта готовности к отопительному сезону и минимизировать риск возникновения аварий. В решении этих вопросов область готова оказывать содействие - подчеркнул глава региона.

Отдельной темой обсуждения стала работа по сокращению задолженности за энергоресурсы предприятий коммунального комплекса. По сравнению с началом 2017 года объём долгов за газ сократился более чем на 3,3 млрд рублей. Тем не менее в ряде муниципалитетов отсутствует положительная динамика. Губернатор потребовал от глав еще раз проанализировать платежную дисциплину и усилить работу в этом направлении.

Пресс-служба Правительства Тверской области.