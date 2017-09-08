Делегация Тверской области готовится к участию в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Около 130 представителей Тверской области, а также волонтёры примут участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт в Сочи с 14 по 21 октября. Событие объединит более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Заявку на проведение фестиваля 2017 года в России представила Росмолодёжь по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Для нас очень важно участие тверской молодёжи в мероприятиях такого уровня. Считаю, что наши молодые граждане должны активно включаться в общественную работу, развитие федеральной повестки в молодёжной политике», – считает Игорь Руденя.

В программе Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – дискуссии, образовательные и культурные мероприятия, спортивные состязания. Встречи фестиваля в 2017 году будут посвящены вопросам сохранения национальных культурных ценностей, мировой экономики, развитию образования и некоммерческого сектора, волонтёрства, благотворительности, международной безопасности.

В состав тверской делегации вошли студенты вузов, молодые журналисты, представители общественных организаций, предпринимательских кругов, спортсмены, деятели науки и искусства, начинающие политики, управленцы, инженеры, медики, специалисты в сфере экономики, юриспруденции, туризма, экологии.

В настоящий момент проходит обучение делегации для участия в фестивале и тренинги для волонтёров на базе Тверского государственного университета.

Справочно: Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проводится с 1947 года. Первая международная встреча молодых людей в таком формате состоялась в Праге. Наша страна принимала событие дважды: в 1957 и в 1985 годах.

Эмблемой фестиваля традиционно является ромашка, символизирующая преемственность традиций, связь поколений, мир и единство. В 2017-м к изображению добавили цветные пиксели как знак общности молодёжи всего мира в информационную эпоху и технологического прогресса.

Пресс-служба Правительства Тверской области.