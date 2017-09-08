В Тверской области объявят конкурс на лучший эскиз стелы «Город воинской доблести»

В Тверской области будет объявлен конкурс на лучший эскизный проект стелы, устанавливаемой в городах, удостоенных почетного звания «Город воинской доблести». Такое решение принято на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Будет создана конкурсная комиссия, куда войдут руководители муниципальных образований, представители творческой интеллигенции. Работа, которая будет содержать наиболее выразительную архитектурно-скульптурную форму стелы, будет рекомендована к практическому воплощению», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Поучаствовать в конкурсе смогут архитекторы, дизайнеры, в том числе студенты высших специализированных учебных заведений. Итоги планируется подвести до конца текущего года. Информация об условиях участия в конкурсе будет размещена на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

В Тверской области звание «Город воинской доблести» в этом году было присвоено Белому и Зубцову. Инициативу общественных организаций о наделении почетным статусом территорий поддержал Губернатор Игорь Руденя.

В годы Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Ожесточённые сражения сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

Сегодня на 25 воинских захоронениях Бельского района покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Восемь уроженцев района — Герои Советского Союза, двое — полные кавалеры ордена Славы, один — Герой России.

Значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов внесли героические сражения на зубцовской земле. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, притянуть в район проведения военных операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Пресс-служба Правительства Тверской области.