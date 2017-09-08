110 молодых дарований Тверской области получат стипендии и премии Губернатора

В Тверской области определены получатели стипендий и премий Губернатора Тверской области в 2017-2018 учебном году. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 1,4 млн рублей. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 19 сентября, провел Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области много талантливой молодежи. Присуждение стипендий и премий позволяет мотивировать подрастающее поколение к совершенствованию, развитию своих талантов и способностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Получатели выплат определялись по результатам прослушивания, заседания конкурсной комиссии. В этом году количество стипендиатов увечилось с 55 до 100 человек. Ежемесячные выплаты в размере 1,1 тыс. рублей будут получать 72 учащихся системы дополнительного и общего образования, участники клубных формирований культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений Тверской области. Еще 28 учащихся профессиональных образовательных организаций будут получать по 1,5 тыс. рублей ежемесячно.

Стипендии распределены по 10 номинациям: музыкальное, театральное, хореографическое, изобразительное, цирковое, декоративно-прикладное, фото, кино, видео искусство, дизайн в сфере культуры и искусства, социально-прикладное проектирование.

Обладателями премии Губернатора в этом году стали 10 учащихся выпускных курсов тверских колледжей. Премии присуждались в номинациях музыкальное, театральное, изобразительное искусство, дизайн в сфере культуры и искусства. Премия выплачивается единовременно в размере 7,5 тыс. рублей.

Торжественная церемония награждения молодых дарований тверского края пройдет в ноябре 2017 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.