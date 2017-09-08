В Тверской области определен лауреат премии имени Николая Гумилева

В 2017 году в Тверской области лауреатом ежегодной премии имени Николая Гумилева объявлен поэт, доцент кафедры философии и теории культуры Тверского государственного университета Ефим Беренштейн. Решение было принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская земля богата своими литературными традициями. Для их продолжения необходимо уделять особое внимание творчеству современных авторов, поощрять наиболее талантливых из них. Мы продолжим поддерживать представителей творческой интеллигенции подобными премиями», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Премия направлена на поддержку современных авторов Верхневолжья, ее размер составляет 50 тыс. рублей. Победителя определяла конкурсная комиссия, в состав которой вошли известные литераторы, литературные критики, журналисты, филологи.

При отборе претендентов на премию учитывались актуальность темы произведений, стиль изложения, наличие современных подходов к разработке темы.

Среди кандидатур, выдвинутых на премию региональными отделениями Союза литераторов и Союза писателей России, были Георгий Степанченко с книгой стихов «Чуканте Хондо», Диана Мун со сборником стихов «Календарь метаморфоз», Мария Парамонова с книгой стихов «Марьин скит». Наибольшее количество баллов набрал Ефим Беренштейн за создание книги стихов «Вещение – вещание».

Чествование победителя пройдет в рамках III межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет» в Тверской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 20 октября.

В Тверской области существуют ещё две премии в сфере литературы: имени И.С. Соколова-Микитова и М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Пресс-служба Правительства Тверской области.