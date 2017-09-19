В Тверской области размер взноса населения на капремонт многоквартирных домов в следующем году останется на уровне 2017-го

В Тверской области установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2018 год. Его размер останется на уровне прошлого года. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 19 сентября, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Задача, связанная с капитальным ремонтом многоквартирных домов, является важнейшей и вызывает много вопросов у населения. Важно, чтобы сумма, выставляемая к оплате, была справедливой и посильной для жителей региона», - отметил Игорь Руденя.

Для многоквартирных домов, оснащенных лифтами, минимальный размер взноса на капремонт составит 7,7 рублей на 1 кв. метр. Для домов без лифтов – 5,6 рублей. Для неблагоустроенного жилищного фонда – 4,4 рубля.

Размер взноса на капремонт устанавливается на основе оценки общей потребности в средствах на проведение необходимых работ и доступности этой суммы для граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области.