46,2 млн рублей направлено муниципальным образованиям Тверской области на капремонт объектов теплоэнергетики

На заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 19 сентября, провел Губернатор Игорь Руденя, распределены субсидии муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса. Поддержку из областного бюджета получат 15 районов.

«Наша главная цель – обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода. Для этого важно сосредоточить усилия на повышении надёжности работы теплоэнергетического комплекса. Одно из направлений этой работы – проведение капитального ремонта объектов», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Субсидии предоставляются по результатам конкурса. Их получателями в этом году стали 15 муниципальных образований области, где будет отремонтировано 25 объектов теплоэнергетики. В ряде районов работы уже завершены. Это две теплотрассы в Андреапольском районе, кровля котельной в Лесном районе, участок теплотрассы в поселке Старая Торопа Западнодвинского района, теплосети в поселке Сандово, теплотрассы в деревне Оковцы Селижаровского района. По остальным объектам работы ведутся в соответствии с заключенными контрактами.

Из областного бюджета на эти цели направлено 46,2 млн рублей, еще около 11 млн рублей – софинансирование муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.