16 сентября на центральной площади города Конаково состоялось мероприятие «Все начинается с ЮИД». Юные инспектора движения – активные помощники педагогов, сотрудников Госавтоинспекции в деле пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Организаторами мероприятия стали Госавтоинспекция и Управление образования Конаковского района, Молодежный центр «Иволга».

С приветственными словами ко всем присутствующим обратились сотрудники Госавтоинспекции Тверской области и начальник Управления образования Конаковского района Ольга Булгакова, отметившие, что безопасность дорожного движения должна начинаться с соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками. Знание правил поведения на дороге, безусловно, пригодится каждому в повседневной жизни, и сделает жизнь безопасней.Семь команд со всего Конаковского района собрались на одной площадке, чтобы в красочной форме обратиться к детям и взрослым с призывом о соблюдении ПДД. Ребята показывали инсценировки возможных ситуаций на дороге, загадывали загадки, пели песни, рассказывали причины, по которым происходят дорожно-транспортные происшествия.

Одно из самых ярких выступлений представила команда школы № 2 п. Новозавидовский, их флэшмоб «Я за безопасность на дороге» объединил всех участников акции. Неотъемлемым атрибутом мероприятия стали светоотражающие фликеры, именно их получил каждый участник, чтобы стать еще ярче и заметнее на дороге.На протяжении всего мероприятия работали аниматоры и художник аквагрима, площадка для велосипедистов, также любой желающий смог сделать фото с машиной ДПС, выложить в социальную сеть и стать участником конкурса «Я соблюдаю ПДД, чтобы жить без ДТП». Победителями конкурса стала семья Ивченковых из г. Конаково.

Также, для обладателей водительского удостоверения, группа компаний Авто Премиум подготовили уникальную возможность пройти тест-драйв на представленных автомобилях, поучаствовать в викторине и выиграть приз. Организаторы мероприятия напоминают всем участника дорожного движения о необходимости быть внимательными на дороге и помнить, что безопасность зависит только от нас самих.

Кира ПЕТРАНКИНА.