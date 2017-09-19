В Тверской области будет разработана методика выбора объектов газификации

Сегодня, 19 сентября, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом участники обсудили исполнение региональной программы газификации на 2017-2021 годы за счёт инвестиционной надбавки к тарифам на транспортировку газа.

«В ближайшие пять лет мы планируем повысить уровень газификации Верхневолжья. Это позволит заложить потенциал для развития территорий, повысить качество жизни населения. Необходимо сформировать чёткую и прозрачную систему выбора объектов программы. Важно, чтобы эта работа обеспечивала равномерную газификацию всей районов Тверской области», — обозначил Игорь Руденя, открывая заседание.

Губернатор дал поручение членам Правительства разработать методику выбора очерёдности объектов газификации на территории региона.

По мнению Игоря Рудени, должны быть созданы механизмы, которые позволяли бы гарантированно довести сетевой газ не только до границы населённого пункта, но и до конечного потребителя. Требуется сформулировать принципы распределения средств: какие деньги направляются из областного бюджета, каков размер софинансирования газификации со стороны муниципальных образований.

«Мы рассматриваем такую систему: газовые сети до границы населённого пункта прокладываются за счёт региональной казны, внутри поселения — за счёт местного бюджета, к домам — за счёт жителей. При этом мы готовы участвовать в финансировании подключения потребителей к газу в соответствии с законодательством. Кроме жилого сектора, в данной программе должна быть учтена газификация социальных объектов», — подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, Губернатор поручил отразить в региональной программе средства, которые регион получит от Министерства сельского хозяйства РФ на газификацию сельских территорий, и ассигнования из местных бюджетов.

Программа газификации Тверской области за счёт средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» предусматривает на 2018 год финансирование в объёме 185,4 млн рублей.

Всего в 2017-2021 годах на строительство объектов газификации за счёт инвестиционных надбавок планируется направить более 1,1 млрд рублей.

Справочно: В апреле текущего года в Тверской области утвержденарегиональная программа газификации. Документом предусмотрено строительство газопровода-отвода Ржев-Оленино-Нелидово, проведение газа в юго-западную и северо-восточную части региона. На реализацию программы с 2017 по 2021 годы будет направлено свыше 2,2 млрд рублей, что позволит построить более 186 км газопроводов-отводов, порядка 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов.

Решение ускорить темпы газификации Верхневолжья принято в ходе переговоров, проведённых Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Пресс-служба Правительства Тверской области.