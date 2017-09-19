В здании Речного вокзала готовятся демонтировать бельведер

В здании Речного вокзала продолжаются противоаварийные работы. В настоящее время идет подготовка к демонтажу аварийных конструкций бельведера. Все работы осуществляются под контролем архитекторов и инженеров-реставраторов.

«Можно порадоваться, что работы ведутся сейчас, потому что в дальнейшем дождь и снег могли бы нанести большой урон зданию. Важная задача - сохранить оригинальные элементы Речного вокзала. Внутри здания есть очень интересные элементы ручной работы. Например, лестницы», - считает член Союза архитекторов России, председатель Тверского отделения Союза архитекторов России Алексей Жоголев.

Задачу провести первоочередные противоаварийные мероприятия в здании Речного вокзалапоставил Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Главой региона принято решение о восстановлении архитектурного сооружения в историческом виде.

Проект проведения на объекте противоаварийных мероприятий разработала инженер-реставратор, эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ, Алла Гусева. В настоящее время она осуществляет авторский надзор за их производством компанией «Равелин», которая имеет большой опыт восстановительно-реставрационных работ в регионах России.

На прошлой неделе в здании были демонтированы аварийные колонны. Параллельно ведется укрепление отдельных участков центральной части здания, вывоз строительного мусора.

После завершения противоаварийных мероприятий планируется консервация объекта с устройством временной кровли и декорацией баннером. В последующем начнётся подготовка документов по восстановлению Речного вокзала.

Для того, чтобы воссоздание памятника архитектуры велось в точном соответствии с оригиналом, в центральной части здания Речного вокзала проведена фотограмметрия — специальное сканирование новейшими приборами всех параметров и ценных архитектурных элементов, что позволит подготовить точные обмерные чертежи.

На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала из резервного фонда Правительства региона выделено порядка 2,3 млн рублей.

В августе-начале сентября была проведена подготовительная работа: прошли консультации с инженерами и архитекторами-реставраторами, создан проект противоаварийных работ, получено разрешение на их осуществление.

Пресс-служба Правительства Тверской области.