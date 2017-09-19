Стенд Тверской области представлен на 23-й международной туристкой выставке «Отдых Leisure 2017»

19 сентября в комплексе «Экспоцентр» в Москве открылась 23-ая международная туристская выставка «Отдых Leisure 2017», которая продлится в течение 3 дней и объединила на одной площадке более 670 участников из 64 стран и регионов России. Тверская область представляет на выставке свой стенд, выполненный по концепции «Губернский туризм». Запланированы презентации туристического потенциала районов Верхневолжья, подписание соглашений, деловые встречи, мастер-классы, дегустации блюд тверской кухни, выступления творческих коллективов.

«Туризм — это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Общая площадь стенда Тверской области на «Отдых Leisure 2017» — 50 кв. м. Он разделён на три зоны: для делового общения, проведения мастер-классов и интерактивных программ, а также дегустаций продукции региональных производителей. К выставке изготовлены буклеты «Зимние маршруты Тверской области» и «Музеи Тверской области», брендированная посуда с туристским логотипом Верхневолжья.

В ходе выставки ожидается подписание соглашений и ряд встреч с туроператорами по привлечению туристов в регион, руководством в сфере туризма Новгородской, Ярославской и Вологодской областей по созданию межрегиональных маршрутов, с ООО «РЖД Тур» по включению Верхневолжья в маршруты компании. Представители Тверской области также примут участие в круглых столах и дискуссиях по продвижению туристических брендов регионов и господдержке отрасли туризма.

Сегодня туристический потенциал на стенде региона презентуют Тверь, Лихославльский район, ферма «Ивановка», отель «Звезда» и загородный комплекс «Барская усадьба». 20 сентября — Кашинский, Кимрский Конаковский и Вышневолоцкий районы, 21-го — Ржев, Старицкий, Нелидовский районы. Всё время работы выставки гости стенда Тверской области смогут попробовать хлеб, пироги, кондитерские изделия, каши, чай от местных производителей.

Кроме того, Тверская область примет участие в кулинарном мастер-классе «Путешествие со вкусом». Регион представит бренд-шеф, основатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максим Сырников. Он продемонстрирует гостям приготовление «Тверского обеда»: щей из снетка, пирога «Рыбник Селигерский», запеканки из томлёного творога.

Справочно: Международная туристская выставка «Отдых Leisure» — ведущая международная осенняя туристическая выставка в России и странах СНГ, которая проводится с 1995 года. Ежегодно событие собирает ведущих операторов, турагентства, отельеров, руководителей профильных органов власти для обмена опытом и создания деловых связей. Для регионов выставка является площадкой по презентации туристических возможностей территорий, продвижению на внутреннем и внешнем рынках.

Пресс-служба Правительства Тверской области.