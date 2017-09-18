13 мини-футбольных полей установлено в Тверской области

В муниципальных образованиях Тверской области установлено 13 мини-футбольных полей для занятий детей и подростков, проведения мероприятий поселенческого и районного уровня. Именно столько плоскостных сооружений планировалось ввести в эксплуатацию в 2017 году.

«Важно, чтобы в каждом сельском поселении, а тем более в районных центрах работали спортивные секции, проходили соревнования. Задача муниципалитетов – обеспечить максимальное использование и сохранность спортивных сооружений. Показателем эффективности этой работы должно стать активное приобщение жителей, в первую очередь молодёжи, к здоровому образу жизни», - ставил задачу Губернатор Игорь Руденя в мае этого года при распределении субсидий на создание мини-футбольных полей.

Торжественные открытия площадок уже состоялись в Бежецке, Кувшиново, Торжке, Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района, Вёскинском сельском поселении Лихославльского района, поселке Белый Городок Кимрского района, Бурашевском, Каблуковском и Михайловском сельских поселениях Калининского района, Сорокинском сельском поселении Вышневолоцкого района, станции «Старица» Старицкого района.

Еще два плоскостных сооружения – в Куженкинском сельском поселении Бологовского района и Чемеровском сельском поселении Весьегонского района – планируется открыть 22 сентября.

Муниципалитеты - получатели субсидий определялись по результатам конкурса. На создание универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием было направлено более 38 млн рублей, из которых 29,6 млн рублей – средства областного бюджета. Оставшаяся часть - софинансирование муниципалитетов.

Кроме того, в регионе устанавливают 27 комплектов уличных тренажеров. Всего на возведение в 2017 году новых спортивных сооружений в бюджете Тверской области предусмотрено около 41 млн рублей. Это более чем в два раза превышает прошлогоднее финансирование по данному направлению.

Пресс-служба Правительства Тверской области.