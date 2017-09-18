На новой мебельной фабрике в Торопецком районе Тверской области идет установка оборудования

В Торопецком районе Тверской области реализуется инвестиционный проект компании «Феликс» по строительству фабрики офисной и гостиничной мебели. В настоящее время ведется установка и пуско-наладка высокотехнологичного оборудования.

Развитие системы глубокой переработки древесины, создание современных производств – ключевые направления для лесопромышленного комплекса Верхневолжья.

«Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях. В числе приоритетов – создание высокотехнологичных производств, модернизация имеющихся мощностей при участии Фонда развития промышленности», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

На мебельной фабрике уже полностью готов к работе производственный корпус. Завершен монтаж освещения, систем вентиляции и дымоудаления, энергоснабжения и отопления. Также готовы к работе внутренние помещения участка отделки, складов шпона, лакокраски. Началась установка аспирационного оборудования.

Завершено строительство складского и административно-бытового корпусов. Идут работы по устройству производственных дорог, площадок и благоустройству территории.

В качестве сырья на новом производстве в Торопецком районе будет использоваться древесина, заготовленная на территории Верхневолжья. Процесс изготовления корпусной мебели будет полностью автоматизирован. Поточная линия обеспечит движение и обработку деталей от распила до упаковки. Производство одной детали займет не более 7-8 секунд.

Планируется, что на фабрике будет выпускаться от 50 до 60 тысяч изделий в месяц. Кроме России инвестор намерен поставлять мебель из Тверской области в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Запуск нового производства позволит создать около 300 современных рабочих мест.

Справочно: Строительство предприятия в Торопецком районе ведётся в рамках инвестиционной программы Правительства Тверской области, а также программы поддержки развития малого и среднего бизнеса. Заявленный объём инвестиций – более 1 млрд рублей. Открытие фабрики намечено на декабрь текущего года.

В состав холдинга «Феликс» также входят две фабрики по выпуску мебели, деревообрабатывающий комбинат в поселке Жарковский Тверской области, складской комплекс, собственная сеть фирменных магазинов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.