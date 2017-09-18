В Тверской области расширена линейка льготных займов для бизнеса по сниженным процентным ставкам

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, учрежденный региональным Минэкономразвития, расширил линейку льготных займов, которые может получить бизнес в рамках государственной программы поддержки предпринимательства. Одновременно с 18 сентября 2017 года снижены ставки по займам.

О необходимости обеспечения более широкой государственной поддержки бизнеса через Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области говорили представители бизнес-сообщества на встрече с губернатором Игорем Руденей 23 августа этого года.

«Малый и средний бизнес сегодня демонстрирует устойчивость в современных экономических условиях. Нас, прежде всего, интересует развитие предпринимательства в тех отраслях, которые вносят весомый вклад в экономику региона. В первую очередь это развитие и создание рабочих мест во внебюджетной сфере», – подчеркнул Игорь Руденя.

Фонд содействия предпринимательству впервые выделил в отдельную категорию субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих свою деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований Тверской области. Получить заемные средства в размере до 3 млн рублей они смогут по рекордно низкой процентной ставке – от 4,3% годовых.

Предусмотрена поддержка и для молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет. Они могут воспользоваться льготным займом на срок до 18 месяцев в сумме не более 500 тыс. рублей.

В зависимости от вида деятельности, целей и сроков микрокредитования процентная ставка по займам для бизнеса рассчитывается в диапазоне от 4,3% до 10,5% годовых. Предельный размер господдержки – 3 млн рублей.

За 8 месяцев 2017 года Фонд содействия предпринимательству выдал 88 займов по низкой процентной ставке на общую сумму 127,9 млн рублей. Кроме того, за это же время организация выступила поручителем по 73 кредитам тверских предпринимателей на сумму 209,6 млн рублей, что позволило дополнительно привлечь в экономику Тверской области порядка 550 млн рублей.

Заявки предпринимателей на займы и поручительства рассматриваются оперативно – в течение 5 рабочих дней. Подробные условия получения господдержки – на сайте www.fondtver.ru и по телефону (4822) 396-196.

Пресс-служба Правительства Тверской области.