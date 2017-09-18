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В Тверской области состоится X фестиваль народного творчества «Барыня капуста-2017»
30 сентября в Зубцове Тверской области пройдёт X межрайонный открытый фестиваль народного творчества «Барыня капуста-2017». Центральным событием мероприятия станет конкурс по квашению капусты и дегустация блюд русской кухни.
Гастрономический и событийный, сельскохозяйственный, культурный, водный, экотуризм входят в число приоритетных направлений развития отрасли гостеприимства, считает Губернатор Игорь Руденя.
«Туризм — это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — обозначил Игорь Руденя.
Идея проведения фестиваля «Барыня капуста» основана на обычае жителей Зубцовского уезда устраивать народный праздник по случаю заготовки капусты на зиму, который ежегодно проходил в конце сентября – начале октября.
Гостей фестиваля ждёт концертно-развлекательная программа с костюмированными выступлениями, выставка разных сортов капусты и композиций из других овощей, конкурс по квашению капусты, дегустация блюд и напитков народной кухни, мастер-классы, презентация охотхозяйств Зубцовского района.
На протяжении всего фестиваля будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести мясную, молочную и овощную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников от сельхозтоваропроизводителей Тверской области.
Пресс-служба Правительства Тверской области.