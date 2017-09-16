НАШИ НА "КРОССЕ НАЦИИ" В ТВЕРИ

Сегодня на областном этапе всероссийского дня бега "Кросс нации-2017" члены конаковской команды заняли несколько первых и призовых мест. В пробеге приняли участие спортсмены из Конакова, Редкина, Вахонина, и других поселений района. Первое место среди семейных команд "Мама, папа и я" второй год подряд заняла спортивная семья Муравьевых из Конакова. Среди семей-дуэтов третье место заняла семья Ивановых из Вахонинского сельского поселения. Среди мужчин старшего возраста - 2 место у Андрея Степанова. Среди женщин старшего возраста 3 место - у Анны Черепановой. Также среди лиц с ограниченными возможностями успешно преодолела дистанцию семья Нечаевых. Особенно хочется отметить, что в целом очень хорошо выступили воспитанники ДЮСШ "ОЛИМП" Конаковского района", многие из которых финишировали в первых рядах.