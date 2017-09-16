НАШИ НА "КРОССЕ НАЦИИ" В ТВЕРИ

posted by Максим Малахов on сб, 09/16/2017 - 20:07

НАШИ НА "КРОССЕ НАЦИИ" В ТВЕРИ


Более ста спортсменов из Конаковского района приняли участие в областном "Кроссе наций".
Фоторепортаж: 

Сегодня на областном этапе всероссийского дня бега "Кросс нации-2017" члены конаковской команды заняли несколько первых и призовых мест. В пробеге приняли участие спортсмены из Конакова, Редкина, Вахонина, и других поселений района.
Первое место среди семейных команд "Мама, папа и я" второй год подряд заняла спортивная семья Муравьевых из Конакова. Среди семей-дуэтов третье место заняла семья Ивановых из Вахонинского сельского поселения. Среди мужчин старшего возраста - 2 место у Андрея Степанова. Среди женщин старшего возраста 3 место - у Анны Черепановой. Также среди лиц с ограниченными возможностями успешно преодолела дистанцию семья Нечаевых. 
Особенно хочется отметить, что в целом очень хорошо выступили воспитанники ДЮСШ "ОЛИМП" Конаковского района", многие из которых финишировали в первых рядах.
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