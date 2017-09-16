В деревне Большое Святцово Торжокского района отремонтированы водонапорная башня и здание насосной станции

В деревне Большое Святцово Торжокского района Тверской области проведен капитальный ремонт водонапорной башни и здания насосной станции. Работы выполнены в рамках Программы поддержки местных инициатив.

«Правительство Тверской области реализует целый комплекс мер, направленных на реконструкцию, модернизацию, строительство объектов ЖКХ. Сегодня важно не только воплощать в жизнь глобальные проекты и программы, но и точечно решать конкретные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, что позволит повысить качество жизни людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

За более чем 50-летний срок эксплуатации водонапорной башни начался процесс коррозии ее металлических конструкций, частично разрушился фундамент. Все это сказывалось на качестве питьевой воды. Приведения в порядок требовало и обветшавшее здание насосной станции.

Стоимость ремонта объектов составила 1,2 млн рублей, из них более 590 тыс. рублей – субсидия областного бюджета, 135 тыс. рублей – вклад жителей, 508 тыс. рублей выделено из местной казны, более 20 тыс. рублей предоставлено иными источниками финансирования.

Проведение работ позволит снизить потери воды и затраты бюджетных средств на электроэнергию, а также улучшить качество питьевой воды. Кроме того, в соответствии с санитарными нормами на объекте обустроено ограждение зоны строгого режима водонапорной башни и артскважины.

Также силами населения проведен субботник по уборке прилегающей территории.

Справочно: За пять лет работы программы ППМИ на территории Верхневолжья количество реализуемых в год проектов выросло почти в пять раз: с 53 до 245. В этом году на её реализацию из регионального бюджета выделено более 111 млн рублей.

В числе получателей субсидий — 153 муниципальных образования, прошедших конкурс: 147 сельских и городских поселений, 6 городских округов.

Регион лидирует в России по степени финансового участия в программе жителей: в текущем году процент софинансирования от населения достигнет 15,5% при минимальной доле в 5%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.