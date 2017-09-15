Тверская область претендует на участие в пилотном проекте по созданию межрегионального льняного кластера

Тверская область рассматривается как пилотная территория, где будет создан межрегиональный льняной кластер. Об этом сегодня в авторской колонке, опубликованной в газете «Известия», сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«По итогам совещания по развитию легкой промышленности, прошедшего в конце августа, глава государства поручил разработать отдельную подпрограмму по обеспечению отрасли сырьевыми ресурсами. В первую очередь выделены такие направления, как развитие производства льна, шерсти, шкур и хлопка», – отмечает Виктор Евтухов.

Говоря, в частности, о развитии льноводства, замминистра промышленности и торговли сообщил, что решение о создании межрегионального кластера уже принято.

«В качестве пилотных регионов рассматриваются Тверская, Смоленская, Ивановская, Вологодская, Костромская области», – сказал Евтухов.

О намерении создать в Тверской области льняной кластер глава региона Игорь Руденя заявил на совещании по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, которое Президент России Владимир Путин провел в Конаковском районе в июле 2016 года.

«Важным и перспективным направлением для АПК Тверской области является льноводство. Сейчас мы приступили к формированию льняного кластера и созданию безотходного перерабатывающего производства», - сказал тогда Игорь Руденя.

Лен-долгунец является традиционной культурой Тверской области. Верхневолжье на протяжении последних лет по объемам посевных площадей занимает лидирующие позиции среди льносеющих регионов России. Наибольшие посевные площади сосредоточены в Бежецком и Старицком районах.

Преимущество тверского региона – в богатом производственном и научном потенциале. В Верхневолжье испытывают новые сорта льна, технологии и машины, что позволяет льноводам увеличивать урожайность льнотресты. Объединение всех структур льняного комплекса региона в кластер, который будет использовать в комплексе возможности науки, машиностроения, производства, переработки и сбыта льняной продукции, позволит выстроить единую цепочку по взаимовыгодному сотрудничеству сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности.

Кроме того, создание кластера индустрии льна на территории Тверской области связано с планами по глубокой переработке льносырья в регионе и выпуску нового ассортимента продукции, который, как ожидается, будет пользоваться спросом и на внутреннем, и на зарубежных рынках.

Льноводство – одно из приоритетных направлений в АПК региона, поддержка которого растет. В частности, объем субсидий на возмещение затрат за произведённое и реализованное льноволокно с учётом регионального софинансирования в текущем году составит более 25 млн рублей.

Перспективы создания льняного кластера прокомментировал Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.

– Губернатор Игорь Руденя четко проанализировал текущую экономическую ситуацию в российском АПК и легкой промышленности. Делая ставку на комплексное развитие льноводства, глава региона выбрал верное направление. Если в Тверской области будет создан льняной кластер, это позволит нашим производителям восстановить былой высокий уровень производства льнопродукции, более эффективно интегрироваться в систему сельхозпроизводства всей страны, а также в европейский рынок товаров и технологий. В нашем регионе выращивается лен очень высокого качества. Пришла пора заменить одуванчики и кусты на тверских полях на эту современную и очень востребованную культуру.

Михаил Бородов/