В Тверской области установлен первый фельдшерско-акушерский пункт нового образца

В деревне Кучино Кимрского района завершена установка модульного фельдшерско-акушерского пункта. Планируется, что в 2017 году для оказания медицинской помощи жителям сельской местности быстровозводимые здания ФАПов появятся в населенных пунктах 11 районов Тверской области.

«Мы планируем установку 16 фельдшерско-акушерских пунктов, но посмотрим по времени, по погоде, как у нас это будет получаться. Это новый опыт, новые здания, которые будут соответствовать всем современным требованиям к оказанию медицинских услуг населению», - прокомментировал Губернатор Игорь Руденя.

Проект по установке модульных ФАПов реализуется при участии ржевского ОАО «Электромеханика». Предусматривается установка 4 видов ФАПов: с жилым и нежилым модулем для территорий с численностью населения до и более 800 человек.

В сентябре этого года предполагается установить быстровозводимые конструкции в Зубцовском, Кимрском, Торжокском и Фировском районах. Появление фельдшерско-акушерских пунктов нового образца ожидается также в Бежецком, Бологовском, Старицком, Нелидовском, Калининском, Конаковском и Лесном районах.

По планам возведенный ФАП в деревне Кучино Кимрского района первым откроет свои двери для посетителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.