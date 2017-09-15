В Тверской области идёт подготовка к XIV Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной конференции «Пастырь добрый»

6 октября в Торопце Тверской области состоится XIV Свято-Тихоновская православная международная конференция «Пастырь добрый». Основная тема — «Нравственные ценности и будущее человечества: Православие и экология». На обсуждение будут вынесены вопросы объединения усилий государства и церкви в духовно-нравственном воспитании молодого поколения посредством приобщения к культурно-историческим и экологическим ценностям.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, конференция «Пастырь добрый» отражает роль Русской православной церкви в истории государства.

«Православие стало неотъемлемой частью русского характера, оно помогло сформировать уникальные культурные и духовные ценности, которые являются гордостью страны», — считает Игорь Руденя.

В этом году работа конференции будет идти по нескольким направлениям: православие в России и Болгарии, базовые национальные ценности и духовно-нравственные основы воспитания, религиозная безопасность молодёжи, православие и экология, проблемы демографии и другим.

Традиционно в конференции примут участие преподаватели и студенты вузов, научные работники, священнослужители, сотрудники образовательных, культурных учреждений, военнослужащие.

Заявки на участие в конференции, названия и тезисы докладов оргомитет конференции принимает до 18 сентября по электронному адресу pastyrdobry2016@mail.ru (с пометкой «Конференция_Торопец 2017»).

Пресс-служба Правительства Тверской области.