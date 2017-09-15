В здании Речного вокзала в Твери демонтируют аварийные колонны

Сегодня, 15 сентября, в здании Речного вокзала, где ведутся противоаварийные работы, будет произведен демонтаж четырех аварийных колонн. Накануне специалистами подрядной организации - компании «Равелин» - были разобраны 2 аварийные колонны.

Проект проведения на объекте противоаварийных мероприятий разработала инженер-реставратор, эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ, Алла Гусева. В настоящее время она осуществляет авторский надзор за производством работ.

«Все работы ведутся в строгом соответствии с законодательством об охране историко-культурного наследия, согласно проекту, без нарушения технологии производства данного вида работ» - прокомментировала ход противоаварийных мероприятий Алла Гусева.

Инженер-реставратор также добавила, что разборке подлежат не только аварийные колонны здания, но и аварийные участки стен и бельведер.

«Работы по ликвидации аварийных конструкций идут в соответствии с необходимыми требованиями. К началу следующей недели мы должны получить полную картину о сроках перехода к новому этапу работ», - отметил Игорь Руденя 12 сентября в ходе общения с журналистами по итогам заседания Правительства Тверской области.

Параллельно с демонтажем колонн идет укрепление отдельных участков центральной части здания. После завершения противоаварийных мероприятий планируется консервация объекта с устройством временной кровли и декорацией баннером. В последующем начнётся подготовка документов по восстановлению Речного вокзала.

Для того, чтобы воссоздание памятника архитектуры велось в точном соответствии с оригиналом, в центральной части здания Речного вокзала проведена фотограмметрия — специальное сканирование новейшими приборами всех параметров и ценных архитектурных элементов, что позволит подготовить точные обмерные чертежи.

На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала из резервного фонда Правительства региона выделено порядка 2,3 млн рублей.

В августе-начале сентября была проведена подготовительная работа: прошли консультации с инженерами и архитекторами-реставраторами, создан проект противоаварийных работ, получено разрешение на их осуществление.

Справочно: Частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды Речного вокзала произошло в ночь на 8 августа. По поручению Игоря Рудени была оперативно создана рабочая группа для принятия решений относительно объекта. О необходимости восстановить здание в историческом виде Губернатор заявил в середине августа в ходе общения с журналистами. Для обеспечения безопасности жителей вокруг строения установлено ограждение.

Пресс-служба Правительства Тверской области.