РСХБ – официальный партнер Международного рыбопромышленного форума

Россельхозбанк выступил официальным партнером Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – ключевых мероприятий отрасли, которые проходят 14-16 сентября в Санкт-Петербурге. Участниками мероприятия стали профессионалы мировой рыбной индустрии, руководители крупнейших компаний отрасли, представители органов государственной власти России, а также официальные делегации из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Организатором мероприятий выступает Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Делегаты форума из более чем 50 стран обсуждают глобальные тенденции рыбной индустрии, вопросы устойчивого развития рыбоводства и ответственного использования биоресурсов, кроме того, на мероприятии рассматривается стратегия развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года. В рамках форума и выставки представители Банка принимают участие в ряде мероприятий деловой программы, а также проводят переговоры с потенциальными и действующими клиентами.

Россельхозбанк оказывает значительную поддержку предприятиям рыбопромышленного комплекса в ряде регионов страны – Камчатском крае, Республике Карелия, Сахалинской области и других. Банк финансирует как реализацию инвестиционных проектов, так и текущую деятельность рыбохозяйственных предприятий, в том числе относящихся к сегменту малого бизнеса. К настоящему моменту объем кредитной поддержки Банком отечественного рыбопромышленного комплекса достиг 68 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.