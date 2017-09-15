В Бежецком районе Тверской области идет ремонт участка автодороги «Бежецк – Поречье»

Автодорога межмуниципального значения «Бежецк – Поречье» в Бежецком районе была включена в программу дорожных работ на 2017 год по поручению Губернатора Тверской области. По ней проходит школьный автобусный маршрут, паломники добираются до Троицкой церкви.

«В Тверской области ведется комплексная работа по снижению уровня аварийности на дорогах. Одно из направлений - приведение дорог в нормативное состояние, повышение качества их содержания, грамотной организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности на школьных маршрутах», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Общая протяженность автодороги «Бежецк – Поречье» - 32 км. В текущем году запланировано восстановление изношенного покрытия наиболее разбитого 8-километрового отрезка – от Бежецка до съезда к Новому Селу. Участок проходит по населенным пунктам Фралево и Алабузино, жители которых неоднократно обращались с просьбой о проведении ремонтных работ.

По результатам конкурсных процедур государственный контракт на ремонт был заключен с подрядной организацией АО «ДРСУ».

Подрядчиком уже проведены работы по расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника, фрезерованию существующего дорожного покрытия. На данный момент уложено 3,5 км асфальтобетона, на наиболее проблемных участках - с дополнительным слоем усиления.

Также на объекте будут укреплены обочины, отремонтированы остановочные площадки, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Пресс-служба Правительства Тверской области.