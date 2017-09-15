22 млрд рублей будет вложено в инвестпроект по развитию животноводства в Тверской области

В Тверской области успешно реализуется 1-й этап инвестиционного проекта ООО «Коралл» по производству мяса свинины, включающий животноводческий комплекс на 450 тыс. товарных свиней в год. В ближайшее время будут запущены мясоперерабатывающее производство мощностью 90 тыс. тонн готовой продукции в год и цех по производству высококачественных комбикормов на 150 тыс. тонн в год. Объем инвестиций уже превысил 9,2 млрд рублей (из 13,3 млрд запланированных средств), создано 650 рабочих мест.

«В Тверской области необходимо наращивать поддержку села, развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось и крепло, чтобы из него не уезжала молодёжь, чтобы люди оставались жить и работать в родном крае», - считает губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время на объекте, расположенном в Бежецком районе, выполняются работы по монтажу внутренних инженерных сетей и благоустройству.

Предприятие реализует продукцию в живом весе с апреля 2015 года в Московскую, Смоленскую, Владимирскую, Ленинградскую, Калужскую области, постоянно наращивая объемы. В частности, за 8 месяцев 2017 года реализовано 33,8 тыс. тонн продукции свиноводства, что на 132,7% больше, чем за такой же период 2016 года.

В июне 2016 года «Коралл» приступил к завершающему этапу инвестиционного проекта, включающего строительство шести животноводческих ферм по 2,5 тыс. свиноматок каждая, реализация которого позволит удвоить производство. К концу 2018 года мощность животноводческого комплекса составит 1 млн голов товарных свиней в год или 100 тыс. тонн мяса свинины живого веса. Объем инвестиций составит 8,7 млрд рублей. Таким образом, в целом инвестор планирует вложить в создание производственных мощностей порядка 22 млрд рублей.

По итогам первых шести месяцев 2017 года, Тверская область вошла в число регионов, обеспечивших основной прирост производства свинины в стране, вместе с Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и Ставропольским краем.

В Тверской области в сфере АПК реализуется 17 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций – около 26 млрд рублей, в рамках проектов планируется создать не менее 1600 новых рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области.