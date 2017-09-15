В Тверской области увеличилось количество вылетов вертолета санавиации

В Тверской области с середины июля 2017 года было совершено 57 санитарных вылетов и доставлено в медицинские учреждения 54 пациента. За первое полугодие было совершено 33 таких вылета. Существенно увеличить возможности экстренной эвакуации тяжело больных и пострадавших удалось благодаря закупке авиационной услуги, осуществляемой вертолетом Ми-8 с медицинским модулем.

Задачу повысить эффективность работы данной службы поставил Президент России Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В Тверской области уделяется особое внимание данной работе.

«В регионе невысокая плотность населения, поэтому мы приняли решение развивать санавиацию, чтобы ускорить время доставки больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в том числе с мест ДТП, до медучреждений», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В составе бригады, работающей на борту вертолета, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, травматологи – всего более 40 врачей. Все они прошли специальную подготовку. Экипаж вертолета и медицинская бригада несут круглосуточное дежурство. Вертолет базируется в аэропорту Змеево и задействован только для нужд санавиации.

На закупку авиационной услуги, иными словами, аренду вертолета, из федерального бюджета Тверской области было выделено около 42 млн рублей, софинансирование региона составило 4,9 млн рублей.

Ранее для нужд санитарной службы в Верхневолжье использовался только вертолет МЧС России Ка-32А, который не мог в полной мере решать задачи санавиации (машина вылетала тушить лесные пожары и на учения). Сейчас он используется в качестве резервного.

Вертолет Ми-8 вылетает к пострадавшим в результате ДТП, пациентам с острым инфарктом миокарда и другими заболеваниями системы кровообращения, хирургического, неврологического профиля, с ожогами, патологиями беременности, заболеваниями почек. Зачастую экстренная эвакуация больного в лечебные учреждения позволяет вовремя провести необходимую операцию и спасти жизнь.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в регионе также решается вопрос строительства вертолетных площадок на территориях ЦРБ. Сейчас такая площадка имеется на территории ЦРБ одного из самых отдаленных районов Тверской области - Торопецкого. Прорабатывается вопрос о строительстве взлетно-посадочных мест в Бежецком, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Конаковском, Нелидовском, Осташковском, Ржевском и Сандовском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Фото: Константин ОСИПОВ.