В Твери пройдет фестиваль военно-исторических клубов «Княжество Тверское»

23 сентября в столице Верхневолжья пройдет девятый фестиваль показательных выступлений военно-исторических клубов «Княжество Тверское». Все гости праздника смогут окунуться в атмосферу средневековья, принять участие в тематических интерактивных программах.

«Тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии. Проведение таких мероприятий позволяет повысить интерес подрастающего поколения к истории страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль проводит военно-патриотический, фольклорно-этнографический, историко-реконструкторский клуб «Дружина» при поддержке Правительства Тверской области. Мероприятие проходит с 2009 года и с каждым годом становится все популярнее.

Местом проведения «Княжества Тверского – 2017», как и в прошлом году, станет пойма реки Тьмаки напротив торгового центра «Олимп». Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00, после чего начнут работать тематические площадки. Наиболее интересные из них - «Средние века», где пройдут конный рыцарский турнир и турнир по полноконтактным пешим боям; «Древняя Русь» с интерактивной выставкой «Пристань», посещением средневековой ладьи, русскими народными играми для детей и взрослых; «Смутное время», где будет работать интерактивная выставка «Стрелецкая слобода» и стрелецкий тир. На площадке «1812 год» состоится презентация проекта «Пост исторической памяти Твери 1812 года», здесь же можно будет познакомиться с увлечениями русских дворян, поучаствовать в мастер-классе по кузнечному делу. На сценической площадке фестиваля выступят группы «Mystterra», «Очелье Сороки», «Лиги Вольных Стрелков», развернутся каскадерские бои и другие зрелищные представления.

Одним из центральных событий праздника станет историческая инсценировка, посвященная Михаилу Тверскому.

На фестивале будут организованы ремесленные мастер-классы кузнецов, гончаров и других умельцев. Также всех гостей ждут встречи с именитым боярином Леонидом, пани Василисой, боевым холопом Егорием и другими завсегдатаями «Княжества Тверского».

Пресс-служба Правительства Тверской области.