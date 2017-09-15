ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

10 сентября, в Единый день голосования, прошли выборы в двух поселениях Конаковского района. Депутатов местных Советов выбирали жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения и сельского поселения «Завидово».

Выборам в нашем районе было уделено особое внимание со стороны как муниципальной, так и региональной власти. Участки для голосования начали работать с 8 часов утра. Проконтролировать ход Единого дня голосования прибыл Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, заместитель председателя правительства Тверской области. Андрей Владленович высоко оценил организацию выборов. Вместе с ним за ходом процесса выборов на избирательных участках в Мокшино, Завидове и Юрьево-Девичье наблюдали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

Олег Владимирович также воспользовался своим избирательным правом и пришел проголосовать за достойных кандидатов на избирательный участок № 472 в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово», по месту регистрации.

Наш корреспондент также принял участие в освещении работы этого избирательного участка. Он был расположен в Мокшинском досуговом центре. По словам председателя участковой избирательной комиссии Татьяны Дмитриевны ВЕРЕСОВОЙ, уже к полудню явка составила 18 процентов от числа всех зарегистрированных избирателей. Это хороший результат. Разумеется, не обошлось без мнения самих мокшинцев. Ведь всегда интересно узнать, что двигает людьми и стоит в основе их гражданской активности. И зачастую она оставляет желать лучшего.

Молодая семья Михаил и Надежда АДЫШЕВЫ пришли на избирательный участок вместе с двумя сыновьями. Михаил – местный активист, председатель молодежного совета поселения. Надежда работает в Мокшинском детском садике. Вот что ответил Михаил:

- Сегодня всей семьёй мы пришли на выборы. Я считаю важным принимать участие в жизни поселения, нашей любимой деревни, а это значит - участвовать в публичных слушаниях, обсуждениях предстоящих мероприятий и, конечно же, как итог - в выборах депутатов местного самоуправления. В Мокшино живем мы, здесь будут жить и учиться наши дети. Я сам здесь вырос, закончил школу, женился. И хотя работать приходится в Московской области, но все равно я – мокшинец и жизнь свою связал с малой родиной. Активно занимаюсь интернет-жизнью нашего поселения, создал сайт и группы в социальных сетях, которыми односельчане активно пользуются! На следующий год поведу первого сына в первый класс, а младшего в садик…

Надежда АДЫШЕВА:

- Ведь мы живём здесь, и нам не безразлично, как идёт развитие нашего поселения, какие программы и решения принимаются для улучшения качества жизни. Новому Совету депутатов хочу пожелать вдохновения в идеях, чтобы принимали решения, которые способствовали улучшению жизни поселения, и результатом их работы стало повышение уровня жизни в поселении!

Эта семья на самом деле пришла выбирать свое будущее. Ведь на следующий день она отметила 7 лет супружеской жизни. Все у них и у их детей впереди, и им, как и любым нормальным людям, хочется, чтобы это будущее было хорошим, чтобы жизнь становилась только лучше.

А вот что сказала нам заслуженная пенсионерка, бывшая работница Завидовской птицефабрики, ветеран труда и старожил деревни Мокшино Любовь Алексеевна БАЛАБАНОВА:

- Первый созыв депутатов работал очень хорошо, и думаю, что я выскажу мнение многих: в поселке многое сделано, он чистый, красивый и благоустроенный. Думаем, что и второй созыв будет работать, как минимум, не хуже. Единственное пожелание: уделять побольше внимание агитации. Как-то прошло все скромно, не хватало информации, и некоторые до последнего момента даже не знали, что у нас выборы, приходилось говорить. На выборы, особенно местные, надо ходить. Ведь мы все живем с депутатами, можно сказать, улица к улице и наших кандидатов хорошо знаем. Так что выбираем самих себя и свою жизнь, таким образом, устраиваем сами…

А молодой мокшинец Сергей ТЯЖЕЛОВ добавил:

- Я голосовал за кандидата, которого знаю лично. Результат работы предыдущего созыва налицо: достаточно пройтись по улицам и посмотреть. Делаются дороги, строятся детские площадки, реконструируются объекты соцкультбыта, очень много сил вкладывается в благоустройство. Хочу пожелать нашим депутатам, которых сегодня мы выбираем: лучшего, наверное, уже желать трудно, и главное теперь - все это поддерживать в хорошем состоянии…

Вот с таким настроением проходил в сельском поселении «Завидово» Единый день голосования. Один из старожилов нам признался, что Мокшино – «богом обласканный поселок», люди здесь жили неплохо и в старые времена, когда развитием занималось руководство птицефабрики, и сейчас, когда пришел крупный инвестор: развитие поселения с 2008 года осуществляется по стратегии комплексного развития территории. Люди видят эти усилия, и высокая гражданская активность здесь – закономерный итог.

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По итогам выборов, новый состав Совета депутатов в сельском поселении «Завидово» выглядит следующим образом:

1) Дмитрий Окороков — 794 голоса;

2) Александр Слепышев — 648 голосов;

3) Валерий Авдяков — 637 голосов;

4) Александр Гарбуз — 622 голоса;

5) Любовь Тяжелова — 589 голосов;

6) Татьяна Удалова — 580 голосов;

7) Ольга Архипова — 546 голосов;

8) Елена Богданова — 519 голосов;

9) Зинаида Тетеркина — 494 голоса;

10) Нина Борисова — 478 голосов

В состав Совета депутатов вошли: 8 представителей правящей партии «Единая Россия»; 1 самовыдвиженец - Александр Гарбуз и 1 представитель партии КПРФ, член предыдущего состава Елена Богданова.

Явка избирателей составила 27,42 % от общего числа избирателей.

Максим МАЛАХОВ.