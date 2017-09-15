«БЛАГОУСТРОЙСТВОМ» ПО ДЕРЕВЬЯМ

решено было вдарить в городе Конаково в прошедшие выходные

Очередное резонансное событие произошло в нашем городе: в субботу напротив здания бывшего детского сада, расположенного на проспекте Ленина, были вырублены еще нестарые и вполне здоровые деревья. Территория вырубки была предварительно огорожена временным забором, на котором размещен информационный щит о том, что на этом месте будут произведены работы по благоустройству.

Забор появился в конце прошлой недели, и уже в выходные за ним закипела работа. Однако ее результаты ошеломили горожан. Были вырублены большие высокие березы на территории сада, которые образовывали березовую рощу. И главное - помимо них, были уничтожены практически все молодые рябины, которые радовали горожан своей тенью и яркими красными ягодами. Чуть позже стало известно то, о чем, видимо, не уведомили журналистов: согласно распоряжению руководства МКУ «ЖКХ» г. Конаково, подписанного еще 28 августа, на этой территории по заявке ООО «Маяк» было разрешено произвести вырубку 86 деревьев (69 берез и 17 рябин) «при условии осуществления мероприятий по общему благоустройству территории после выполнения работ по вырубке деревьев (включая вывоз стволов деревьев, веток, иного мусора, проведения планировочных работ) и высадки новых зеленых насаждений». Разрешение действует до 7 октября сего года, и к нему прилагался проект благоустройства, схема участка и акт обследования деревьев (от 7 сентября). По акту вышеперечисленные деревья предписывалось вырубить с целью благоустройства прилегающей территории. И 9 сентября «запели пилы, зазвенели топоры». Буквально за один день все деревья были уничтожены. Мнение конаковцев никто не спросил, и жителям города это не понравилось

В соцсетях началось бурное обсуждение содеянного. В голове у конаковцев не укладывалось – как вот так запросто можно было уничтожить вполне хорошие деревья? В первую очередь, люди переживали за ни в чем не повинные рябины. Ведь они находились с обратной стороны забора, не на территории ООО «Маяк»! И они были молодые, красивые и в большинстве своем здоровые. У граждан возникли вполне закономерные вопросы о целесообразности и главное – законности подобных действий, была создана инициативная группа, готовится обращение в прокуратуру…

Благими намерениями… или?

Накануне городские СМИ, стремясь донести до жителей всю «прелесть» предстоящих изменений, опубликовали следующее:

«Местный предприниматель Максим Ли вынес на обсуждение администрации города свой план по благоустройству старой берёзовой рощи вдоль проспекта Ленина. Причём, он берётся все работы провести за свой счёт, на средства ООО «Маяк», директором которого является. План грандиозный и очень красочный. По этому плану на территории будет установлен современный детский игровой комплекс, оснащённый разными элементами, 20 скамеек для отдыха и несколько декоративных топиарных фигур. Все элементы игрового комплекса будут изготовлены согласно ГОСТу, покрыты экологически чистым антикоррозийным и декоративным покрытием. Вместо переросших и аварийных берёз посадят декоративные кустарники, можжевельник и туи, которые известны своей долговечностью, неприхотливостью, задерживают пыль в 30 раз больше, чем лиственные деревья, выделяя в 8 раз больше кислорода. Всего будет высажено 69 единиц декоративных деревьев и кустарников…».

Красиво звучит, не правда ли? И тут ли росли эти «аварийные» березы?



О чем говорят официальные лица

В сюжете местного телеканала, который восхвалял начинание предпринимателя, особый акцент сделан на то, что «территория как была городской, так и осталась, никаких переходов права собственности нет. Максим Ефимович строит парк сам и будет его круглогодично обслуживать и содержать в надлежащем состоянии. Спасибо от лица администрации ему за то, что он неравнодушен к нуждам нашего города, его красоте…».

«Это хороший пример частного муниципального партнерства. Предприятие вышло с предложением благоустройства территории, которая находится рядом с ними. Мы с участием всех уполномоченных лиц администрации провели совещание, на котором подробно рассмотрели содержание этого проекта. Принимали участие представители отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, отдела по управлению имуществом. Были рассмотрены все вопросы, это касается коммуникаций на территории, где будет проходить благоустройство, удаления аварийных деревьев… Поскольку на этой территории будут размещены детская площадка, пешеходные дорожки, зоны мест отдыха для людей, эти деревья представляют определенную угрозу. Их так и так давно надо было удалить…».

Какой-то странный парк получается. Без деревьев.



Благоустройство. Глазами горожан.

Когда-то на этой территории и в самом здании резвилась малышня. Детский сад с милым названием «Колокольчик» уже более 10 лет канул в небытие. Лишь бывшие воспитанники и воспитатели, проходя мимо забора с призывными вывесками торговых точек, с грустью вспомнят о проведенных здесь деньках. Напоминают о прошлом здания и маленькие перила внутри здания, хранящие тепло детских рук. Немало копий было сломано по поводу потери детского садика и продажи его частным лицам под торговлю. «Заря» также участвовала в дискуссиях по этому поводу. Но садик был потерян, и с этой потерей все смирились.

Прошли годы, и вновь вокруг этой территории кипят страсти. Деревья росли там с момента сдачи соседних домов уже более сорока лет. Деревья здоровые, не гнилые, преимущественно березы и рябины. Задумайтесь - их было 86 штук!

«Заря» спросила мнение по поводу содеянного у своих читателей, жителей города Конаково. Некоторые мы публикуем. На самом деле, этих мнений гораздо больше. Но не хватит газетной площади, чтобы вместить весь тот объем возмущения и негатива со стороны граждан. Поэтому, если вам есть что сказать по этому поводу, можно оставить свой отзыв в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке на ул. Горького, 3.

Алла ФОМИНА, председатель Конаковского экологического клуба:

- Для очень многих горожан данная вырубка оказалась не просто шоком, а невосполнимой утратой. Кому-то горе от утраты деревьев покажется слишком пафосным, преувеличенным. Но когда вырубают совершенно здоровую, живописную, можно даже сказать, историческую аллею – это именно утрата. Неужели нельзя было составить проект благоустройства так, чтобы вписать в него все здоровые деревья, а вырубить только те, которые признали бы аварийными!? По представленным документам аварийным не было признано ни одно дерево! 69 берёз и 17 невероятно красивых рябин уже не вернуть. Но горожане хотят добиваться разбирательства по этому делу, составляют письмо в прокуратуру, собирают подписи. Люди хотят, чтобы впредь подобные решения не принимались так, что горожане узнавали бы о них только постфактум. Обоснования для подобной вырубки должны быть не просто вескими, а чрезвычайными. При современной экологии каждое здоровое дерево в городе – это абсолютная ценность! И это касается даже таких, казалось бы, зелёных малых городов, как Конаково.

Я как координатор Конаковского ЭкоКлуба и как член Общественного совета Конаковского района (комиссия по краеведению и охране природы) хотела бы обратить внимание властей города на то, что во всём мире, да и во многих регионах России, подобные вопросы решаются с широким участием общественности. Даже если местное законодательство позволяет не проводить для подобных проектов официальных общественных слушаний, то следовало бы провести обсуждение в соцсетях, другими многочисленными современными способами коммуникаций и узнать мнение горожан.

Эта аллея была одной из визитных карточек Конакова. Такие места надо сохранять, оберегать и всячески поддерживать. Это, в конце концов, преемственность поколений, без которой невозможно воспитать в подрастающем поколении патриотизм, о котором так много говорится на государственном уровне.



Ольга БАРДАКОВА, режиссер детского театра «Теремок»:

- И раньше у нас в городе пилили деревья, которые было по-человечески жалко. Помню, спилили яблоню под моими окнами, которая загораживала свет только мне и которая никому не мешала. Сказали, что от нее много грязи. Я рыдала так, будто потеряла близкого человека. Эти березы и рябины стали последней каплей. Деревья спилили 9 сентября, во Всемирный день красоты, но даже если бы не было этого дня и не было бы Года экологии, мой крик души все равно появился бы на свет:

Кровью рябиновой залит проспект –

Застило злато глаза и души.

Варвар сегодня, не человек

Решает судьбы и веру рушит!

Веру в спасение красотой!

Веру спасения добротой!

Мы – твари дрожащие, сами позволили,

Чтоб нас среди белого дня обездолили

Не ради забавы наших детей,

А ради наживы подлых людей.

Да люди ли это?

Отныне навеки

Для нас они НЕЛЮДИ, НЕЧЕЛОВЕКИ!

Безмерной наживы грязная страсть!

Кто правит городом?

Чья это власть?

Видно, властям уж давненько привычно

Решать и вершить всё единолично!

Кто же ответит за беспредел берёз и рябинок загубленных тел?

За память, за гибель берёз и рябин ответит хотя бы один господин?

Ужель не вернется нам эта утрата?

Забыть Герострата...

Забыть Герострата?!

В память людскую черной строкой

Пусть впишется этот бесславный герой!

Бесславные все, кто ему потакал,

Кто смерть для рябин и берёз замышлял!

Максим МАЛАХОВ, главный редактор газеты «Заря», член Общественного совета при главе Конаковского района:

- Конечно, благоустройство нужно и важно. Вне сомнения, старые, переросшие и тем более больные и засохшие деревья надо удалять, поскольку они представляют опасность для людей. Живем мы не в лесу, и заросший как попало город смотрится неухоженно. С другой стороны, за зелеными насаждениями, растущими в городской черте, надо ухаживать. К сожалению, в течение многих лет за «зеленым другом» в Конакове никто толком не следил, и в результате сегодня коммунальные службы принимают самые простые решения - все, что мешает благоустройству в их понимании, - спилить. Это может быть оправдано, если взамен на благоустроенной территории сажаются новые растения. К сожалению, восполнение потерь явно отстает: сажают «прутики» и совсем юные деревца, которые просто не выживают в городских условиях. Мировая практика показывает: актуальна посадка взрослых деревьев, у которых выше шанс прижиться и не пострадать от вандализма, они изначально участвуют в формировании городского пространства, дают необходимую тень и создают уют. В данном же случае вызывает недоумение избирательность действий городских коммунальных служб. В городе полно мест, где действительно необходимо хоть какое-то благоустройство. Понятно, что это сделано по инициативе предпринимателя, и мотивация понятна: привлечь внимание к своему торговому объекту, сделать его удобнее для посетителей. Посмотрим, что появится на этом месте в итоге, но так жестко с деревьями поступать все же не стоило.

Нина АЛЕКСЕЕВА, жительница города:

- В нашем городе проводится вырубка здоровых деревьев. Считаю, что она незаконна. Несмотря на обещания, на местах вырубок не посажено ни одного дерева, например, на набережной Донховки или тополя на улице Васильковского недалеко от полиции. А то, что посажено, например, молодые сосенки за гостиницей, у стадиона «Колизей», на улице Крупской, плохо приживается, имеет ужасный вид, так как не может приспособиться к городским условиям. С каждым годом атмосфера в городе загрязняется всё сильнее, ему нужны «легкие», которыми являются наши зеленые насаждения. Но администрация их упорно уничтожает и не считает нужным интересоваться мнением жителей города. Мы должны остановить это безобразие! Власти совершенно не считают нужным ставить горожан в известность по поводу своих планов, а просто тычут носом в уже свершившееся безобразие. Что и произошло в очередной раз на пр. Ленина. Вырубили прекрасные, здоровые деревья, которые росли лет 40. А ведь это грубейшее нарушение прав граждан, нарушение закона: по таким масштабным изменениям лица города должны проводиться общественные слушания, а их не было. Когда уже городская администрация научится уважать жителей города и считаться с их мнением?



Олеся САМОХВАЛОВА, жительница города:

- Детские площадки - это замечательно. Но для этого не нужно вырубать здоровые деревья. Среди чудесных берез и рябин прекрасно вписались бы те же скамейки и декоративные мишки. И почему бы не облагородить пустыри? Искусственные зайчики никогда не заменят срубленные деревья. Чтобы выросло дерево, потребуются годы, а срубить - всего день. Сегодня под сомнительным предлогом вырубают такую рощу, а завтра что вырубят?



Елена САМОХВАЛОВА,жительница города:

- Прикрываясь детьми, на проспекте Ленина в центре города около дороги вырубили красивую рощу! Это было сделано просто молниеносно, практически за один выходной день. На этом месте обещана детская площадка. Это у самой дороги! Помилуйте, так там же дышать нечем от пыли и выхлопных газов, и к тому же чуть дальше от дороги, на территории ООО «Маяк» есть площадки для детей. Ранее было спилено множество деревьев на берегу Донховки, а до этого за отелем «Конаково» у стадиона. И пока эти места никто благоустраивать не спешит. Вот как раз у стадиона самое место для детского городка! А скорость уничтожения деревьев просто вызывает подозрения. Тогда как заделать дыры в дорогах, спилить действительно аварийные деревья, на которые поступают заявки от жителей, городские службы не спешат... «Легких» города становится все меньше! Считаю эти действия беспределом! Я против!

Ольга СКОРОБОГАТОВА, жительница города:

- Мне больно смотреть на плоды этого «благоустройства». Все эти пеньки, свежие спилы деревьев, ягоды рябины как будто плачут... Как много надо времени, чтобы выросло большое дерево! 20 - 30 лет только для того, чтобы получить небольшое дерево в 6 - 10 метров высотой... И всего пара минут, чтобы уничтожить, убить то, что природа взращивала десятилетиями, а сажали наши родители. Вопрос заключается в том, как можно вырубку деревьев считать благоустройством?

Наталья АВАНЕСОВА, жительница города:

- Нет, мы не против благоустройства. Да, лавочки, урны, красивая брусчатка - это всё нужные, важные и полезные элементы благоустройства. Но почему, же нельзя подойти к этому вопросу с душой и пониманием? Почему нельзя вписать в новую концепцию имеющиеся деревья и другую зелень? Почему надо всё уничтожить, зачем?! Чтобы потратить немалые деньги на распил старых (куда без него) и закупку новых молодых туй (они кислород, оказывается, в восемь раз больше берез дают), толку от которых будет лет эдак, через 20, да и то если приживутся?! Не понимаем. И не хотим понимать такую «заботу» о людях... На наш взгляд - это вредительство чистой воды, за которое надо наказывать строго и сурово.

Ксения КЛИМОВА, жительница города:

- Я и моя семья с детства очень любили эти прекрасные деревья - среди не выделяющихся других деревьев проспекта, рябины были поистине королевским украшением - весной они цвели пышными белыми цветам, а осенью и зимой дарили нам красоту желтых листьев и багряных. Но хочется сказать, что невежественные люди, срубившие эти деревья, нанесли урон не только нашим сердцам - они также нанесли непоправимый ущерб природной системе города - ведь замечательные красные плоды служат кормом для многих птиц зимой, а весной рябина дает нектар и пыльцу насекомым, с чем не справятся обещанные можжевельник и туи.

К сожалению, рябин в нашем городе не так много, хотя она довольно неприхотливое дерево, и уж ни в коем случае они не угрожают свалиться на голову во время урагана, на что сетуют те люди, которые вырубают у нас здоровые деревья. Очень хочется, чтобы все участники бесчеловечного акта насилия над природой нашего города понесли за это хоть какое-то наказание.

Елена КЛЕСТОВА, жительница города:

- В нашем прекрасном городе Конаково прошла очередная очень спешная вырубка 86 здоровых деревьев. На этом месте будут строить детскую площадку. Правда одно название площадки, типичная горка, которая есть в каждом дворе. Д

етская площадка в моем понимании это целый полноценный комплекс для детей разных возрастов. Я, как житель Конаково, очень люблю его природу и за сохранение ее в естественном виде. Возможно, в Конаково необходимо создать организацию по охране природы, чтобы

все решалось законно и не за один день. Я пока не знаю, как с точки зрения закона, но для таких решений должно производиться слушание. Иначе мы скоро потеряем все свои прекрасные леса, бор и наши прекрасные здоровые деревья, чего бы мне очень не хотелось. Очевидно, что бизнесмены преследуют свои цели для привлечения клиентов. Прекрасно, только есть более гуманные и экологичные способы для этого. Во всех развитых городах стараются сохранить каждое здоровое дерево при постройке. У нас в Конаково есть, что облагораживать. Очень много строится питейных заведений, и мало развивающих. Я, как мама своего ребенка за то, чтобы в Конаково было как можно меньше таких «злачных мест», за сохранение природы в естественном виде, за построение кинотеатра и развитие города как здорового, спортивного, экологически чистого, за развитие духовности, духа, осознанности, создание здравомыслящего здорового населения.

Мария КАШТАЛЬЯНОВА, жительница города:

- Отвратительное отношение к природе и мнению жителей! В развитых странах уже давно обустраивают природные ландшафты, сохраняя экосистему, а деревья на вес золота. Там подгоняют проекты под местность, а не наоборот, как у нас. Ведь спилили то, что росло не один десяток лет и жителей не спросили. Теперь, как обычно, пригонят рабочих которые не смыслят как правильно озеленять территорию и прибавится в городе еще один пыльный пустырь с жалкими зелеными проплешинками’. Смешно прикрывать жажду наживы, за детской площадкой, которая заведомо опасна для ребенка. Ведь помимо пыли и выхлопных газов, ещё и дорога впритык. Городу срочно нужна независимая от властей служба, которая бы следила за работами, выдавала разрешения и штрафовала в случае нарушений.

Татьяна САВЕЛЬЕВА, жительница города:

- Я звонила в администрации города Конаково, где так ответили по поводу вырубки деревьев на проспекте Ленина:

«Да, мы выдали разрешение на проведение «чистки» для последующего благоустройства». На что было высказано праведное возмущение о том, что после такой «чистки» не осталось ни одного дерева, пропала тень и вообще - кому мешали эти березы и рябины, которые, кроме положительных эмоций, ничего не вызывали? На что на другом конце провода сурово отметили: «У вас будет красиво, а вы еще возмущаетесь...». На этом диалог и завершился. О чем можно разговаривать с человеком, который может и не видел-mo того великолепия, на «чистку» которого выдано разрешение. Ведь он наверняка живёт за высоким забором, который надёжно отделяет его от «прочих».

А нам, простым жителям города, не угодишь - нас уже облагодетельствовали туями, а мы еще и недовольны чем-то...

Удалить нельзя оставить. Где организаторы

«благоустройства» поставили запятую?

Где они ее поставили - уже видят все жители. Получается, что у властей мнение такое: «в городе и так много деревьев, так что ничего страшного». С этим конаковцы не согласны! Что касается излишней эмоциональности возмущенных горожан, то жители просто любят свой город. Они вынуждены ее противопоставлять излишней холодности чиновников. Чиновники видят отчёты и бумажки, а горожане - улицы и зияющую пустоту вырубок, или, наоборот, заросли и бурелом там, где жители были бы рады шуму бензопилы. А таких мест в Конакове предостаточно, и жители многих улиц с удовольствием скажут «спасибо» администрации города за благоустройство в таких местах.

И ещё хотелось бы сказать в отношении данного благоустройства ООО «Маяк». У вас там с обратной стороны территории неплохо бы убрать валежник и облагородить ее рядом с жилыми домами. На это разрешения на вырубку не требуется. Или там можно оставить, там «благоустройства» не видно?

Подготовили Елена ЧАРКИНА, Кирилл НОВИКОВ. Фото из соцсетей.