МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Ремонт «Конаковки» вовсю кипит...

И действительно, кипит. Ремонтные работы выполняются и днем, и ночью.



На сегодняшний день уже очищены 11 километров полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, отфрезеровано 12 километров существующего асфальтобетонного покрытия, устроено 11 километров слоя из асфальтогранулобетонной смеси и 5 километров выравнивающего слоя. На некоторых участках уже положен финишный слой асфальтового покрытия.

Ранее мы уже сообщали о том, что ремонт дороги находится под пристальным вниманием как руководства района, так и правительства Тверской области.

В минувшую пятницу состоялась очередная встреча Игоря Павлова - министра транспорта Тверской области, Дмитрия Насибуллина - заместителя министра транспорта Тверской области, Людмилы Козловой - главы Конаковского района, Олега Лобановского - главы администрации Конаковского района, Валерия Галкина - первого заместителя директора государственного казенного учреждения ТО «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» с представителями ООО «Технострой» (генеральный подрядчик выполнения ремонтных работ), с подрядчиками, которые выполняют ремонтные работы на мостовых сооружениях и ремонтными бригадами. Во встрече также принял участие Леонид Степанов - главный специалист ЖКХ, ГоиЧС администрации Вахонинского сельского поселения. Совещание началось на АБЗ «Спецдорстрой» в районе 2-е Моховое, где был оборудован строительный комплекс генерального подрядчика. Участники встречи воочию увидели и дробильно-сортировочную установку для производства щебня нужной фракции, и установку для приготовления асфальтогранулобетонной смеси, и асфальтобетонный завод. Нужно отметить, что все установки компьютеризованы, на них работает лишь оператор.

Затем все участники встречи осмотрели сам объект, где в самом разгаре шла укладка регенирируемого слоя асфальтового покрытия. Ответственные за участок рассказали, как идет работа и какая техника используется.

Многих жителей района беспокоит вопрос о том, почему же нижний слой дорожного полотна сыпется. Может, он некачественный? И на этот вопрос мы получили ответ: дело в том, что регенерируемый слой очень пластичный, именно это свойство в дальнейшем позволит избежать появления разрывов и трещин на финишном слое асфальта при его эксплуатации.

После этого участники встречи собрались в зале заседаний администрации Конаковского района, где, так сказать, «сверили часы» по выполнению работ…

Игорь Павлов: - Посмотрели состояние объекта: могу сказать, что мы уже на довольно высокой стадии его реализации. Сразу хотел бы отметить, что очень впечатляют производственная база, установки, техника… Работа ведется на высокотехнологичном уровне. Для нас это очень значимый объект, ведь Конаковский район является визитной карточкой всей Тверской области. И здесь мы видим, что администрация Конаковского района активно помогает нам, мы вместе решаем возникающие трудности. И вопросы размещения бригад, и поиск места для базирования установок - во всем этом огромную поддержку оказали районные власти, за это им большое спасибо. Если по дороге все понятно, то что у нас с мостами?

Сергей Решетников, генеральный директор строительной компании «ВИТ»: - По мосту через р. Гусевка: к концу следующей недели планируем перейти на другую сторону и там приступить к разборке мостового полотна, пустить движение уже по отремонтированной части. По мосту через р.Сучок к середине недели также планируем уйти на ремонт второй полосы.

Игорь Павлов: - Когда планируете завершить весь ремонт и уже запустить движение по целому полотну?

Сергей Решетников: - Мы постараемся до конца сентября выполнить ремонтные работы моста через р.Сучок, а по мосту через р.Гусевку - к середине октября.

Михаил Журавлев, технический директор компании ООО «Тв-РЕГИОН»: - На мосту через р. Дойбица перешли на круглосуточный режим работы. К среде планируем устройство нижнего слоя и будем переключать движение на другую полосу. По мосту через р. Инюха: к концу недели перейдем на другую сторону. К началу октября планируем завершить.

Игорь Павлов: - В завершение хотел бы отметить, что мы с руководством района и дорожным фондом разрабатываем дефектную ведомость на вторую часть дороги, то есть, от Конакова до парома на Дубну. Будем рассматривать возможные варианты. С докладом выступим у губернатора и постараемся решить этот вопрос.

Также Игорь Павлов отметил, что рассматривается вопрос об установке весовых рамок на новом участке дороги, камер-фиксаторов скорости и освещения.

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В ходе совещания был поднят еще один немаловажный вопрос. Ввиду того, что ремонт дороги сопровождается возникновением пробок, местные жители и гости района стали активно пользоваться дорогой, которая ведет через Плоски. Состояние ее заметно ухудшается. Министру транспорта озвучили вопрос и об ее восстановлении. От него был получен комментарий, что и эту дорогу постараются включить в план ремонтных работ на следующий год.

От себя добавим, что в целом ремонт дороги идет в плановом режиме. Очень надеемся, что погода не подведет и даст подрядчикам возможность в срок завершить работу.

День финансиста



В минувшую пятницу все работники финансовой сферы отметили свой профессиональный праздник. В этот день в администрации Конаковского района царила праздничная и оживленная атмосфера: было море улыбок и цветов. Ведь в штате сотрудников финансово-экономической службы числится немало прекрасных женщин и надежный мужчина, которые выбрали для себя непростую, ответственную и интересную работу по формированию и исполнению бюджета Конаковского района.

В торжественной атмосфере финансистов поздравили Людмила Козлова - глава Конаковского района и Олег Лобановский - глава администрации Конаковского района вместе со своими заместителями и руководителями муниципальных учреждений.

В своих теплых и добрых словах они отметили, что ответственность и преданность своему делу отличают людей финансовой сферы. Глава администрации подчеркнул, что работа финансистов Конаковского района высоко оценивается и со стороны правительства Тверской области. И в этом году к награждению Почетной грамотой губернатора Тверской области представлены кандидатуры начальника управления финансов Светланы Двойных и заместителя начальника Ольги Соломиной.

Почетные грамоты главы администрации Конаковского района вручили: заведующему отделом казначейского исполнения бюджета Елене Амосовой и заместителю заведующего Валентине Нырковой, благодаря которым внедрена система электронного документооборота.

Поздравила своих коллег и главный финансист районной администрации Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам:

- Мои дорогие, уважаемые коллеги! В день нашего профессионального праздника мы можем с гордостью сказать, что у нас сплоченный, высокопрофессиональный коллектив финансистов, экономистов и бухгалтеров, которому по плечу решать очень амбициозные задачи. В этом году наша команда финансового блока пополнилась работниками муниципальной казенной организации по планово-экономическому и бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений, которую возглавила Валерия Можаева, специалист высокого уровня, имеющая серьезный опыт планово-экономической работы. Создание данной организации позволило обеспечить единый подход в планировании бюджетов учреждений, ведении бухгалтерского учета, соблюдении всех требований законодательства в сфере закупок и значительно сократить затраты.

Благодаря общей заинтересованности и ответственности каждого наш труд приносит положительный результат: бюджет района сбалансирован, отсутствует просроченная кредиторская задолженность, мы оказываем финансовую поддержку поселениям района, участвуем в инвестиционных проектах по реконструкции объектов теплоснабжения, ремонтируем школы и детские сады.

Я бесконечно благодарна каждому из вас! Пусть дома нас окружают любовь и забота близких людей, а работа приносит радостные моменты от общения и отличные показатели бюджета!



Слово главе



На этой неделе на уже знакомые нам вопросы ответила глава Козловского сельского поселения Елена Медведева

- Елена Васильевна, сколько лет вы работаете главой администрации и какие крупные проекты удалось реализовать за это время?

- В должности главы поселения работаю с января 2006 года. Самый большой проект за это время – газификация 6 населенных пунктов по программе правительства Тверской области. Это огромная совместная работа и нас, и районной администрации, которая принимает активное участие в решении этого вопроса. В настоящее время ведется работа по газификации д. Синцово. Также проводим ремонт дорог местного значения, они грунтовые, и подсыпать их приходится каждый год. Ремонтируем детские площадки. Одним словом, исполняем свои полномочия, а это не совсем заметно населению, так как это текущая работа.

- Что вы можете рассказать о поселении на сегодняшний день?

- В поселении 18 деревень с населением в 350 человек. А проживают не менее 3 тысяч человек: в основном это дачники и москвичи.

В поселении работают сельский клуб и библиотека. Функционируют 2 медпункта, 3 магазина и 3 КФХ. Также на территории поселения находится Гаврилковское отделение СПК Завидово.

- Какие основные проблемы в поселении есть на сегодняшний день?

- Одна из основных проблем - газификация: газопровод идет по землям сельхозназначения, которые принадлежат физическим лицам (в основном жителям Москвы), которые не дают разрешения на его прокладку.

Большую финансовую нагрузку администрация поселения несет из-за дачников. Я уже говорила, что в поселении зарегистрировано всего 350 человек, а проживают около 3000 человек. Это граждане, которые пользуются всеми муниципальными услугами, но они нигде не учитываются. Из-за интенсивного строительства жилых домов (теми же дачниками и москвичами) грузовыми машинами очень сильно разбиваются дороги, которые нужно обслуживать и содержать. И все это на средства местного бюджета.

Еще немаловажной проблемой является устаревшее здание сельского клуба.

- Что-то делается для решения этих проблем?

- По ремонту клуба - участвовали в программе поддержки местных инициатив, но, увы, не набрали нужного количества баллов. Но мы планируем доработать этот проект и участвовать на следующий год. Что касается газопровода, то стараемся работать с гражданами и искать компромиссные пути решения. Ну а что касается дачников, то здесь остается полагаться лишь на их добросовестность. Конечно, мы проводим беседы, разъясняем, что возрастает финансовая нагрузка на поселения. Но откликаются, увы, единицы.

- Что положительного удалось сделать за 2017 год и какие перспективы на ближайшее будущее?

- За последние 3 года в двух многоквартирных домах за счет бюджета заменили кровлю, установили металлические двери. В 2016 году мы вступили в краткосрочную программу капитального ремонта и в настоящее время выполняем работы по ремонту фундамента и цоколя в одном из многоквартирных домов в д. Гаврилково. В этом году завершена полная замена линий электропередач в п. Текстильщик, а это 4,5 км линий с заменой опор. О планах на перспективу: думаю, продолжим работы по газификации деревень. И будем делать все возможное и чуть-чуть невозможное для улучшения качества жизни наших граждан совместно со старшими товарищами, администрацией Конаковского района, которые всегда готовы нам помочь.



ИТОГИ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

На первой странице нашего номера корреспонденты «Зари» уже рассказали о том, как прошел день выборов в сельском поселении «Завидово». Осталось рассказать про Юрьево-Девичье.

Как говорили местные жители, организация выборов была на высоком уровне. Все граждане отметили тот факт, что на территории дежурили правоохранительные органы. Многие радовались тому, что играла музыка, которая поднимала настроение. Была организована выездная торговля. Ведь для большинства людей выборы - это праздник. Именно в этот день жители на- деются на перемены к лучшему и выражают свою признательность.

Вот что рассказала Ирина Мышко - председатель участковой избирательной комиссии Юрьево-Девичьевского поселения о выборах:

- Выборы проходят в рабочем режиме. Граждане с хорошим настроением, активно идут воспользоваться своим избирательным правом. Это, действительно, важное событие для каждого гражданина. В момент голосования мы сами определяем для себя тех людей, которые станут нашими помощниками в осуществлении и решении особо важных задач для поселения. Ну и, конечно, все наши жители ждут от нового состава Совета депутатов перемен к лучшему.

Еще хотела бы отметить высокую активность односельчан, уже на 12 часов дня явка составила 26% - это очень хороший результат. Эти цифры говорят о том, что жителям совершенно не безразлична их дальнейшая судьба.

По итогам голосования в состав Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения вошли:

1) Сергей Чистяков — 221 голос;

2) Евгений Штраух — 221 голос;

3) Ирина Клиновая — 219 голосов;

4) Анатолий Роговой — 185 голосов;

5) Надежда Суворова — 170 голосов;

6) Сергей Шахов — 161 голос;

7) Людмила Казанова — 133 голоса.

В новом составе Совета депутатов: 5 представителей правящей партии «Единая Россия» и 2 самовыдвиженца - Людмила Казанова и Анатолий Роговой.

Явка избирателей в Юрьево-Девичьевском поселении была высокая и составила 53,06%.

Пожелаем нашим депутатам хорошей и плодотворной работы!

Пресс-служба администрации Конаковского района