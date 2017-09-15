ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ

posted by admin on пт, 09/15/2017 - 10:11
и заниматься любимым делом. 
Возможно, оно станет делом вашей жизни
В Конаковском районе, помимо учреждений дошкольного (детские сады) и школьного (школы)  образования существует сеть учреждений дополнительного образования. Полномочия по обеспечению работы образовательных учреждений лежат на администрации Конаковского района. Начался учебный год, и «Заря» подготовила краткий обзор всех учреждений дополнительного образования Конаковского района. Во многие из них еще не поздно записать своего ребенка. Ну а если не успели – сохраните эту информацию, она пригодится в следующем учебном году.
Итак…
 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 
Директор – Сергей Салдин.  
Виды спорта: - баскетбол (с 7 лет), бокс (с 7 лет), водно-моторный спорт (с 7 лет), легкая атлетика (с 6,5 лет), лыжные гонки (с 7 лет), настольный теннис (с 7 лет), парусный спорт (с 7 лет, умение плавать), плавание (с 7 лет, умение плавать), футбол (с 6,5 лет), шахматы (с 7 лет).
Адрес: г. Конаково, улица Строителей, д.15. Телефон 8 (48242) 3-28-23.
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств Конаковского района». 
Директор -  Александр Судариков. 
Виды спорта: самбо, дзюдо, джиу-джитсу.
Адрес: г. Конаково, улица Баскакова, д. 20А,
 Телефон 8 (48242) 3-70-33.
 
 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» г. Конаково». 
Директор – Светлана Капатурина
Направление образовательной деятельности: техническое, художественное, социально-педагогическое. 
Адрес: г. Конаково, улица Баскакова, д. 11. 
Телефон 8 (48242) 4-24-20.
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Конаковского района». 
Директор – Юлия Шуркина.
Обучение: прикладное искусство, начальное техническое моделирование, лепка, вязание на спицах, танцы, музыкальный театр, подготовка дошкольников к школе, мини-футбол, шахматы и шашки, музейное дело. Набор от 5 лет. 
Адрес: п. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 63. 
Телефон 8 (48242) 22-588.
 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Хоровая школа мальчиков и юношей» г. Конаково. 
Директор: Вадим Махновский.
Коллективы: юношеский хор (13-18 лет), хор «Светлячки», хор первоклассников (7 лет), хор «Колокольчик» (6 лет), хор «Капельки», хор «Зернышки», старший хор, младший хор (8 лет), концертный хор мальчиков, оркестр народных инструментов. 
Адрес: г. Конаково, ул. Учебная, д.15. Телефон 8 (48242) 4-09-25.
 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 14 по вольной борьбе Конаковского района». 
Директор -  Михаил Иванушкин.
Виды спорта: вольная борьба.
Адрес: п. Новозавидовский, улица Правды, д. 6. 
Телефон 8 (48242) 21-553.
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Новая Корчева» г. Конаково. 
Директор – Виктор Гуров.
В учреждении реализуется 25 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (19 – в Детской хоровой школе-студии и 6 – в Доме народного творчества).
Адрес: г. Конаково, улица Горького, д. 8, Телефон (48242) 4-47-15.
 
 
Помимо этого, 
в Конаковском  районе работают:
Автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Конаково». Директор – Татьяна Семенова.
Виды занятий: музыкальное отделение (народные инструменты, фортепиано, скрипка, ансамбли и оркестры), сольфеджио и музыкальная литература. Художественное отделение (рисунок, живопись, графика, скульптура).
Адрес: г. Конаково, ул. Энергетиков д.12. Телефон 8  (48242) 433-88.
Детские музыкальные школы (ДМШ) Конаковского района:
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Селихово». Директор – Марина Наумова. Адрес: ул. Новая, д. 13.  Телефон: 8(48242) 613-03.
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Новозавидовский». Директор – Ирина Саперова. Адрес: п.Новозавидовский, ул. Фабричная, д.7-а. Телефон (848242) 2-16-71.
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Элегия». Директор -  Галина Зайкова. Адрес: д. Мокшино, ул. Школьная, д. 4. Телефон 8(49242) 254-33.
4. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа  п. Редкино». Директор – Светлана Симанова. Адрес: п. Редкино, ул. Парковая, д. 46. Телефон 8(48242) 5-89-94.
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