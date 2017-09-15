ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ

и заниматься любимым делом.

Возможно, оно станет делом вашей жизни

В Конаковском районе, помимо учреждений дошкольного (детские сады) и школьного (школы) образования существует сеть учреждений дополнительного образования. Полномочия по обеспечению работы образовательных учреждений лежат на администрации Конаковского района. Начался учебный год, и «Заря» подготовила краткий обзор всех учреждений дополнительного образования Конаковского района. Во многие из них еще не поздно записать своего ребенка. Ну а если не успели – сохраните эту информацию, она пригодится в следующем учебном году.

Итак…

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

Директор – Сергей Салдин.

Виды спорта: - баскетбол (с 7 лет), бокс (с 7 лет), водно-моторный спорт (с 7 лет), легкая атлетика (с 6,5 лет), лыжные гонки (с 7 лет), настольный теннис (с 7 лет), парусный спорт (с 7 лет, умение плавать), плавание (с 7 лет, умение плавать), футбол (с 6,5 лет), шахматы (с 7 лет).

Адрес: г. Конаково, улица Строителей, д.15. Телефон 8 (48242) 3-28-23.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств Конаковского района».

Директор - Александр Судариков.

Виды спорта: самбо, дзюдо, джиу-джитсу.

Адрес: г. Конаково, улица Баскакова, д. 20А,

Телефон 8 (48242) 3-70-33.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Конаково».

Директор – Светлана Капатурина

Направление образовательной деятельности: техническое, художественное, социально-педагогическое.

Адрес: г. Конаково, улица Баскакова, д. 11.

Телефон 8 (48242) 4-24-20.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Конаковского района».

Директор – Юлия Шуркина.

Обучение: прикладное искусство, начальное техническое моделирование, лепка, вязание на спицах, танцы, музыкальный театр, подготовка дошкольников к школе, мини-футбол, шахматы и шашки, музейное дело. Набор от 5 лет.

Адрес: п. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 63.

Телефон 8 (48242) 22-588.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Хоровая школа мальчиков и юношей» г. Конаково.

Директор: Вадим Махновский.

Коллективы: юношеский хор (13-18 лет), хор «Светлячки», хор первоклассников (7 лет), хор «Колокольчик» (6 лет), хор «Капельки», хор «Зернышки», старший хор, младший хор (8 лет), концертный хор мальчиков, оркестр народных инструментов.

Адрес: г. Конаково, ул. Учебная, д.15. Телефон 8 (48242) 4-09-25.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 14 по вольной борьбе Конаковского района».

Директор - Михаил Иванушкин.

Виды спорта: вольная борьба.

Адрес: п. Новозавидовский, улица Правды, д. 6.

Телефон 8 (48242) 21-553.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Новая Корчева» г. Конаково.

Директор – Виктор Гуров.

В учреждении реализуется 25 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (19 – в Детской хоровой школе-студии и 6 – в Доме народного творчества).

Адрес: г. Конаково, улица Горького, д. 8, Телефон (48242) 4-47-15.

Помимо этого,

в Конаковском районе работают:

Автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Конаково». Директор – Татьяна Семенова.

Виды занятий: музыкальное отделение (народные инструменты, фортепиано, скрипка, ансамбли и оркестры), сольфеджио и музыкальная литература. Художественное отделение (рисунок, живопись, графика, скульптура).

Адрес: г. Конаково, ул. Энергетиков д.12. Телефон 8 (48242) 433-88.

Детские музыкальные школы (ДМШ) Конаковского района:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Селихово». Директор – Марина Наумова. Адрес: ул. Новая, д. 13. Телефон: 8(48242) 613-03.

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Новозавидовский». Директор – Ирина Саперова. Адрес: п.Новозавидовский, ул. Фабричная, д.7-а. Телефон (848242) 2-16-71.

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Элегия». Директор - Галина Зайкова. Адрес: д. Мокшино, ул. Школьная, д. 4. Телефон 8(49242) 254-33.

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа п. Редкино». Директор – Светлана Симанова. Адрес: п. Редкино, ул. Парковая, д. 46. Телефон 8(48242) 5-89-94.